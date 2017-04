Coupe d’Algérie de handball (dames) : Forfait de trois clubs pour les quarts de finALE

Les clubs du NRF Constantine, HC Mila et ASFAK Constantine ont déclaré forfait pour les quarts de finale de la Coupe d'Algérie de handball, seniors dames, prévus vendredi prochain, a annoncé mardi la Fédération algérienne de la discipline (FAHB). Suite à ces trois forfaits, le CHB Bachdjarah, le HBC El-Biar et le HHB Saida sont directement qualifiés pour les demi-finales de la compétition. Il reste donc un seul quart de finale à disputer entre le GS Pétroliers et le CF Boumerdès, vendredi à Bou Ismail (Tipasa) à partir de 16h30. Les huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie féminine avaient également été marqués par les forfaits de trois clubs, à savoir le FS Constantine, le CR Didouche-Mourad et la JS Awzellaguen.

Programme des quarts de finale

Demain à 16h30 :

À Bou Ismaïl : GS Pétroliers - CF Boumerdès.

NRF Constantine -HHB Saïda (Forfait du NRF Constantine)

HBC El Biar- HC Mila (Forfait du HC Mila)

CHB Bachdjarah - ASFAK Constantine (Forfait ASFAK Constantine).