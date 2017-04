TP Mazembé : Mihayo nouvel entraîneur

Le technicien congolais Pamphile Mihayo, ancien adjoint d’Hubert Velud et de Thierry Froger, et qui avait assuré l’intérim après le départ des deux Français, a été nommé nouvel entraîneur du TP Mazembe, rapporte la presse locale. Agé de 40 ans, Pamphile Mihayo a réussi dimanche dernier a qualifié les Corbeaux pour la phase de poules de la Coupe de la Confédération de football au détriment de la JS Kabylie (2-0, 0-0) en seizième de finale Bis. Ancien joueur du TP Mazembe, Mihayo avait remporté la Ligue des Champions en 2009 sous les ordres de l'entraineur Garzitto et un an plus tard sous ceux de N’Diaye. Plusieurs fois international congolais, il a passé ses diplômes d’entraîneur dès la fin de sa carrière, durant laquelle il a remporté également de nombreux titres nationaux. Le président des Corbeaux Moïse Katumbi, qui a décidé de réduire le train de vie de son club, n’aura pas à débourser un salaire européen pour un technicien. Si Froger émargeait à 15.000 euros par mois, hors primes et avantages, Mihayo coûtera moins cher, il devrait toucher environ la moitié de cette somme, selon la presse locale. Mihayo sera assisté de David Mwakasu (65 ans), alors que Robert Kidiaba (41 ans), l’ex-gardien du TPM, continuera à entraîner ceux qui occupent son ancien poste au sein du club. Le nouvel entraineur aura pour mission de remporter le championnat national, qui s’achèvera, normalement, courant juin, et de conserver la titre continental obtenu à l’automne dernier.