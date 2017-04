M. Messahel en tournée en Libye : Pour une solution politique durable

M. Abdelkader Messahel, ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, effectue à partir d’aujourd’hui, une tournée qui le mènera dans plusieurs villes et régions libyennes, annonce un communiqué du ministère des Affaires étrangères. La visite de M. Messahel "s’inscrit dans le cadre des efforts constants que l’Algérie n’a cessé de déployer en vue de rapprocher les positions des frères libyens pour une solution politique durable à la crise à travers le dialogue inclusif inter-libyen et la réconciliation nationale qui préserve l’intégrité territoriale de la Libye, sa souveraineté et l’unité et la cohésion de son peuple", souligne le communiqué. Cette tournée "sera suivie par une autre qui concernera d’autres localités et régions de ce pays frère et voisin", selon la même source.