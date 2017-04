A l'occasion du 37e anniversaire de l'indépendance de son pays : Le président Bouteflika félicite son homologue zimbabwéen

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue zimbabwéen, Robert Gabriel Mugabe, à l'occasion de la célébration du 37e anniversaire de l'indépendance de son pays, dans lequel il lui a exprimé sa disponibilité "constante" à œuvrer au renforcement des relations bilatérales qui unissent l'Algérie et le Zimbabwe. "La célébration du 37e anniversaire de l'indépendance de la République du Zimbabwe m'offre l'agréable opportunité de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes vœux les meilleurs de santé et de bonheur pour vous-même, et davantage de progrès et de prospérité pour le peuple zimbabwéen frère", a écrit le Président Bouteflika dans son message. "Il me plaît, en cette occasion, de vous exprimer ma satisfaction quant à la qualité des relations d'amitié, de solidarité et de coopération qui existent entre nos deux pays et de vous assurer de ma disponibilité constante à œuvrer, avec vous, au renforcement et à la diversification des relations bilatérales qui unissent nos deux pays", a souligné le Chef de l'Etat.

"Je demeure convaincu que, sous notre impulsion conjointe, l'Algérie et le Zimbabwe continueront à conjuguer leurs efforts en faveur de la promotion de la paix, de la stabilité et du développement de notre cher continent", a-t-il ajouté.