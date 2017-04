Algérie - Russie : convergence sur les conflits et les crises

L’Algérie et la Russie ont relevé, hier à Alger, une « grande convergence » de leurs positions respectives sur les conflits et crises qui persistent dans la région, en particulier les derniers développements intervenus en Libye, en Syrie, au Mali, au Sahel et au Sahara occidental, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Cette position a été exprimée à l’occasion de la tenue de la deuxième session des consultations bilatérales algéro-russes sur les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Les deux délégations étaient dirigées respectivement par M. Abdelkader Messahel, ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, et par M. Venediktov Alexandre, représentant le Conseil national de Sécurité de la Fédération de Russie.

Les deux parties ont échangé leurs analyses et positions sur les conflits et crises qui persistent dans la région, en particulier les derniers développements intervenus en Libye, en Syrie, au Mali, au Sahel et au Sahara occidental, a précisé le communiqué du MAE. L’Algérie et la Russie ont relevé une « grande convergence » de leurs positions respectives sur ces questions ainsi que leur « attachement à la solution des crises et conflits par la voie du dialogue, de la négociation et de la réconciliation nationale sans ingérence extérieure ».

La délégation russe a, à cet égard, rendu hommage aux « efforts louables » que l’Algérie déploie en direction de son voisinage immédiat, notamment en Libye, en faveur de « l’avènement d’une solution politique négociée par les Libyens eux-mêmes, fondée sur le respect de la souveraineté, de l’unité et de l’intégrité territoriale de ce pays et sur la cohésion de son peuple », a souligné le communiqué du MAE. Les deux délégations ont relevé à cette occasion, « l’aggravation de la menace terroriste aux plans régional et international, y compris le cyber-terrorisme et la cybercriminalité, et leur jonction avérée avec le crime organisé transnational ». « Tout en se félicitant de la qualité de la coordination aux plans bilatéral et multilatéral dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, notamment au sein des Nations unies et du Forum Global de Lutte contre le Terrorisme (GCTF), elles ont exprimé leur vive préoccupation quant aux menaces que représentent les combattants terroristes étrangers sur la sécurité et la stabilité des Etats et pour la paix et la sécurité internationales. Elles ont, à cet égard, mis en exergue la nécessité d’une coopération régionale et internationale soutenue pour y faire face », a souligné le communiqué du MAE.

La partie algérienne a, à cet égard, salué les « efforts que consent la Fédération de Russie dans la lutte contre le terrorisme et sa contribution au combat que livre la communauté internationale à ce fléau ». Les entretiens se sont déroulés dans une « atmosphère empreinte d’une grande cordialité et d’un fort esprit de coopération », a indiqué le communiqué du MAE.

Les deux parties ont convenu de poursuivre et d’approfondir ces consultations bilatérales.