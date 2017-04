Examen à Rabat de la situation économique et financière internationale : Nécessité d’une coordination des positions

Le Conseil des ministres arabes des Finances a tenu hier sa 8e session à Rabat, en présence de M. Mouatassem Boudiaf, ministre délégué auprès du ministre des Finances, chargé de l’Economie numérique et de la Modernisation des systèmes financiers. Au cours de cette session, tenue en marge des assemblées annuelles des institutions financières arabes, les ministres arabes des Finances ont examiné la situation économique et financière internationale et ses conséquences sur les économies des pays arabes, à la lumière de ses derniers développements et plus particulièrement sur les pays arabes exportateurs de pétrole, en raison de la chute des prix du brut, indique un communiqué du ministère des Finances. Par ailleurs, ils se sont concertés sur la nécessité d`une coordination de leurs positions avec les institutions financières internationales, à savoir la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI). S’agissant des assemblées annuelles des institutions financières arabes, les réunions des Conseils des gouverneurs de ces institutions se sont penchés notamment sur les aspects de gestion ainsi que sur les moyens à mettre en œuvre pour les besoins des pays membres. Au cours de ces assemblées, M. Boudiaf a présidé la 42e réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA). Dans son allocution, le ministre s’est félicité des résultats remarquables réalisés par la BADEA au cours de l’exercice 2016 en matière de financements, notamment ceux destinés au secteur privé et à la promotion des exportations arabes vers les pays africains. Il a également indiqué que le résultat positif réalisé durant cet exercice par cette institution est dû en particulier à la politique clairvoyante que la BADEA a adoptée en matière de gestion et de diversification de son portefeuille d’investissements. Selon M. Boudiaf, il est attendu que la BADEA poursuive le rythme des réalisations de cette année en le renforçant durant les années à venir de manière à satisfaire les ambitions et les espoirs des pays membres qui attendent à ce que cette institution soit d’une aide efficace au service de la coopération arabo-africaine. Le ministre a également participé à la 7e réunion du Conseil de supervision du Compte spécial pour le financement de la PME du secteur privé, dont l’objectif est d’accompagner les PME des pays arabes en leur apportant le financement et l’assistance technique nécessaires. En marge de ces réunions, il a également rencontré les responsables des institutions financières arabes avec lesquels il a évoqué les relations avec l’Algérie. Ces derniers ont exprimé leur satisfaction quant à la nature et au niveau appréciable de leurs relations avec l'Algérie.

M. Boudiaf a également eu des entretiens avec certains de ses homologues avec lesquels il a procédé à un échange de vue sur la situation économique mondiale et ses répercussions sur la région arabe ainsi que sur l’état des relations bilatérales et les moyens de les développer.