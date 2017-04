Une 2e guerre de Corée ?

L’information n’est pas officielle mais a filtré du côté d’experts russes. Certaines valises se bouclent à la hâte à Séoul, un danger imminent plane-t-il sur cette capitale ?

Des familles de militaires américains et des civils basés à Séoul et environs commencent effectivement à quitter la Corée du Sud. Les rapports publiés sur les réseaux sociaux et les serveurs publics de la 2e Division d'infanterie et de la 8e Armée américaine stationnées dans la région, n’ont pas été confirmés par le Pentagone. D’autres sources confirment le départ précipité de familles de diplomates américains de Séoul.

Devant un tel mouvement d’évacuation, des experts russes voient dans le comportement américain la crainte d’une réplique nord-coréenne en cas d’attaque des installations nucléaires de Pyongyang. Tokyo, pour sa part, compte emboîter le pas aux Américains et évacuer ses quelques 60.000 citoyens japonais vivant en Corée du Sud. Suite à ce mouvement de panique, les médias locaux exhortent les expatriés à ne pas céder à l’inquiétude qui se répand comme une traînée de poudre.

En fait, ce conflit n’est pas naissant mais latent, il traîne depuis la guerre de 1950-1953 entre les États-Unis et la Corée du Nord qui ne s’est pas soldé par la signature d’un armistice. Donc, formellement, ces deux Etats n’ont jamais cessé d’être en état de guerre. Les États-Unis avaient refusé de considérer les multiples propositions de Pyongyang et de signer un accord de paix. Arguant la « menace du Nord », 28.000 militaires américains ont toujours gardé leurs positions à la frontière entre les deux Corées. Aujourd’hui, c’est trois porte-avions (l'USS Carl Vinson, l'USS Ronald Reagan et l'USS Nimitz) qui vont jeter l’ancre au large de la péninsule coréenne. Ce côté va-t-en guerre de Trump accentue la folie guerrière de Kim Jung-un, il invoque à présent « la menace américaine imminente » pour accélérer son programme de développement nucléaire et balistique.

Ni l’ONU, ni la communauté internationale, encore moins les associations des pays de l’Asie du Sud-Est n’ont trouvé échos auprès des belligérants pour atténuer ou freiner cette escalade.

Alors, toutes ces gesticulations augure-t-elle d’une guerre globale ? Difficile à croire. Mais les dernières déclarations de Trump et Kim Jung-un et leurs coups d’éclats sur le plan militaire (bombardement en Syrie et lancement de missiles balistiques) s’inscrivent dans le registre de l’inédit dans l’histoire moderne depuis l’épisode de la crise des missiles cubains. Enfin, ce qui fait réellement peur à l’humanité, ce sont les humeurs aléatoires et cyclothymiques des deux chefs d’Etat engagés dans le bras de fer du moment.

Kamel Morsli