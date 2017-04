Mobilis : 18,8 millions d’abonnés à la téléphonie dont 1,1 million à la 4G

Le nombre d’abonnés actifs à la téléphonie mobile (2G, 3G et 4G) a atteint les 18,8 millions au jour d’aujourd’hui, dont 1,1 million à la 4G», a déclaré M. Choudar, P.D.G. de Mobilis en marge d’une conférence sur le thème «La data internationale et les communications unifiées au service de la transformation digitale des entreprises». L’opérateur historique de téléphonie mobile, Mobilis a organisé, hier, au Centre international des conférences (CIC) un séminaire sur les nouvelles technologies de la communication intitulé « La data internationale et les communications unifiées au service de la transformation digitale des entreprises «. Une initiative qui s’est déroulée en présence du nouveau partenaire de l’entreprise publique, la société CCW Hong Kong télécom, considérée comme opérateur clé dans le développement des VOIP, des entreprises multinationales et nationales.

Mobilis qui continue d’innover a procédé, hier, au lancement de son nouveau service NETWIN. Le NETWIN est une plateforme complète couvrant les communications de bureau, mobiles et téléphoniques, offrant toutes les caractéristiques et fonctionnalités nécessaires aux communications d’entreprise. Grace à cette plateforme, le self-service est accessible au point de demande. Les responsables IT peuvent ainsi offrir un accès sur autorisation à qui bon leur semble, à tout moment. Le NETWIN permet également la flexibilité des offres en phase avec tous les genres d’utilisateurs et l’avantage de payer uniquement les solutions qui intéressent le client. Mobilis qui compte aujourd’hui, un peu plus de 18 millions d’abonnés fournit des services de communication Cloud intégralement gérés et hébergés. A travers un modèle de facturation selon l’utilisation, l’opérateur propose des outils de communication et de collaboration flexibles, sécurisés et rentables à moindre coût.

Dans une déclaration à la presse en marge de la journée d’information, Ahmed Choudar, P-DG de Mobilis précisera que grâce à « la plateforme des services de communication Cloud de Mobilis, les entreprises feront accroître leur productivité de façon globale tout en simplifiant le déploiement et la gestion des services de communication et cela à chaque fois que l’entreprise aura besoin». Selon lui avec ce que propose Mobilis, les entreprises nationales peuvent, selon les besoins, utiliser la connectivité locale a au-delà de cela on va voir la possibilité d’étendre nos services. Il indiquera que l’objectif premier de ce service est que « les entreprises n’auront plus à investir dans des infrastructures pour le stockage des données et autres information, ils vont tout simplement acquérir des services «.

Il annoncera à l’occasion que son entreprise effectuera très prochainement le lancement de nouveaux Data Center et de Cloud pour permettre aux entreprises d’alléger leurs budgets investissement notamment pour sécuriser tout ce qui est « Data Storage « mais aussi conservation et gestion des données. A ce titre, il précisera que Mobilis est en négociation avec les plus gros fournisseurs mondiaux pour le déploiement dans trois mois de trois Data Center à l’Est, au centre et à l’Ouest. Il annoncera également l’acquisition d’un méga-Cloud qui s’inscrit dans la logique de fournir des services web à l’Afrique. « Notre service permettra aussi de conserver en temps réel des données des entreprises en cas d’accident avec un routage VPN sur une adresse IP avec laquelle ils pourront continuer à travailler normalement «, a expliqué le P-DG de Mobilis. Evoquant le nouveau service NETWIN, le patron de Mobilis dira que « les entreprises tirent parti d’une plateforme de communication Cloud globale pour assurer une collaboration rehaussée et des communications rationalisées au cœur de leurs activités «. Et d’ajouter que les directeurs et responsables de services IT bénéficient directement d’une plateforme au déploiement rapide pour déléguer la gestion aux employés non T tout en supervisant l’usage dans toute l’organisation afin d’identifier les services consommés par les employés. M. Choudar soulignera que les services de communications Cloud que propose Mobilis « exploitent le summum des technologies et tirent parti de notre réseau IP global hautement évolutif et fiable». Il regrette, cependant, que certaines entreprises nationales et étrangères activant sur le sol algérien ont recours à du stockage de données à l’extérieur du pays.

Mohamed Mendaci