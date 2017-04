M. Nouri à El Tarf : Appel à une exploitation cohérente des potentialités touristiques

Le ministre de l’Aménagement du territoire, du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelwahab Nouri, a appelé hier, à El Tarf à une exploitation rationnelle, harmonieuse et cohérente des potentialités de cette wilaya en vue de sa promotion en pôle touristique par excellence. Une coordination entre les différents secteurs concernés par la promotion du tourisme, notamment le secteur des forêts, permettra à El Tarf de connaitre «l’essor escompté et permettra l’ouverture de vastes opportunités d’investissement à même de contribuer au développement de l’économie locale», a précisé le ministre au cours d’une visite dans la wilaya. Rappelant les efforts déployés par l’Etat pour accompagner toute initiative visant la promotion du tourisme, M. Nouri a exhorté les responsables locaux à œuvrer à préserver les sites touristiques et à assurer leur développement «d’une manière harmonieuse et équilibrée», mettant en garde contre toute forme de «clochardisation» des lieux édéniques. Lors de son déplacement au chantier du projet d’aménagement et d’extension de l’hôtel «El Mordjane» à El kala, le ministre, qui a affiché son mécontentement quant au retard de plusieurs années enregistré dans le parachèvement des travaux, a donné au responsable du projet un délai d’un mois pour remédier aux carences et accélérer le rythme des travaux. Accompagné des autorités locales, Abdelwahab Nouri s’est rendu à la zone d’extension (ZET) d’El Kala, où il à écouter un exposé relatif à l’étude de l’aménagement de cette ZET, avant d’inspecter les travaux de réalisation d’un hôtel de quatre étoiles dans la commune d’Ain Assel. Le haut responsable a également procédé à la pose de la première pierre de deux projets touristiques, en l’occurrence des villages de vacances et un complexe touristique à El Mafragh, situé dans la localité d’El Battah. Selon les explications fournies au ministre, sur les 74 projets inscrits à l’investissement dans la wilaya d’El Tarf, 45 --d'une capacité d’accueil de 14.220 lits et devant générer 3.336 emplois directs-- ont été validés.