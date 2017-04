M. Bouchouareb à Constantine : «Pas d’économie sans paix sociale»

S’adressant aux investisseurs constantinois réunis au siège de la wilaya, le ministre de l’Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb, a affirmé que le rendez-vous du 4 mai prochain est capital pour l’avenir économique du pays.

«Sans paix sociale et sans démocratie, nous ne pouvons pas parler d’économie et d’investissement. Contrairement à d’autres pays, l’Algérie est en voie de surmonter la crise qu’elle traverse depuis trois ans, et ce grâce aux réformes initiées par le président de la République. Malgré le stress budgétaire, nous étions à 3,7 % de croissance en 2016, et nous escomptons atteindre les 4 % en 2017 «a-t-il avancé, précisant que « les subventions de l’État pour l’investissement sont passées à 16 %, ce qui est exceptionnel».

Par ailleurs, le ministre, en visite d’inspection et de travail dans la wilaya, a tenu à mettre en avant les efforts consentis par le gouvernement afin de relancer l’industrie: « L’importation du ciment et de l’acier coûtait à l’État 10 milliards de dollars par an, celle d’automobiles 5 milliards et nous avons fait en sorte de réduire ces chiffres. J’avais auparavant annoncé que l’Algérie n’importerait plus de ciment à partir de la fin de l’année 2017 et de rond à béton à partir de 2018 ; en 2014, personne ne croyait au projet de complexe sidérurgique de Bellara . La filière des minerais va prochainement porter ses fruits, et toute l’industrie sera couverte.Nous sommes également arrivés à redresser le secteur du textile, lequel a enregistré en 2016, et pour la première fois depuis vingt ans, une croissance marquée avec l’unité de Relizane, sans oublier les unités de transformation des phosphates à Tébessa et Souk Ahras qui seront les Hassi Messaoud de l’avenir. Notre seul problème, c’est de trouver du temps pour coordonner l’action gouvernementale et créer des relais afin de pouvoir se passer des hydrocarbures d’ici deux ans. Affronter la situation avec rigueur n’est pas une équation impossible».

Enfin, M. Bouchouareb a estimé que le foncier industriel ne constituait plus un obstacle à l’investissement : " Les pouvoirs publics ont fait en sorte d’assurer un environnement économique favorable à l’émergence d’une industrie forte. C’est dans ce cadre que des dispositions ont été prises afin de remédier au problème et Constantine constitue un parfait exemple en ce sens que 4 zones industrielles, d’une superficie totale de 1.100 ha, seront opérationnelles à partir de cette année, ce qui sera d’un apport considérable pour l’investissement productif porteur de richesse à travers l’ensemble du territoire de la wilaya « a-t-il soutenu, concluant que « si toute cette superficie est exploitée, Constantine sera promue au rang de pôle économique et industriel national et régional, voire international".



Réflexion autour de la création d’un cluster pharmaceutique



Une réflexion autour de la création d’un cluster pharmaceutique à Constantine est actuellement en cours, a indiqué Abdesslem Bouchouareb. «L’Etat a déjà réalisé un cluster mécanique à Constantine et un autre spécialisé dans l’industrie chimique à Oran, et l’objectif aujourd’hui est de concrétiser dans la ville des ponts un cluster dans l’industrie des médicaments», a affirmé le ministre. Constantine est devenue «un pôle d’industrie pharmaceutique d’où la nécessité de développer d’avantage ce créneau à travers la réalisation d’un cluster pour appuyer les efforts déployés dans la consolidation de cette industrie», a-t-il estimé. «Le défi du gouvernement est de réduire la facture d’importation est d’aller progressivement vers l’exportation», a rappelé M. Bouchouareb, lors de son passage à l’usine de fabrication de médicaments, de statut privé, située dans la zone industrielle de la commune d’Ibn Badis.

Issam Boulksibat