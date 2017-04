Versement des frais du Hadj : L’opération a débuté hier

L’opération de versement en banque des frais du hadj-2017 a débuté, hier au niveau de la BNA. Selon la page Facebook de l’Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO), les agences de la Banque nationale d’Algérie ont commencé à encaisser le montant de 376.000 dinars, par personne, fixé par les autorités publiques, cette année, pour permettre aux gagnants du tirage au sort du hadj-2017 d’aller aux Lieux saints accomplir le 5e pilier de l’islam. En contrepartie, les futurs hadjis recevront une allocation de voyage de 2.500 rials, chacun, pour leurs achats éventuels. Si, en 2016, 28.800 Algériens et Algériennes ont accompli le pèlerinage, cette année, nos compatriotes seront plus nombreux, atteignant le total de 36.000 hadjis, suite à l’achèvement des travaux d’extension des Lieux saints de La Mecque (El- Haram El-Mekki). Il faut cependant préciser que «la demande du visa hadj est directement liée au paiement des frais du hadj, ainsi que l'achat du billet d'avion», rappelle le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, en ajoutant qu’«aucun dossier ne sera accepté après expiration des délais fixés».

Dans ce contexte, la page Facebook de l’ONPO s’est fait l’écho d’un article sur le pélerinage 2017, publié dernièrement par notre confrère El Mihouar, dans lequel ce dernier revient sur les préparatifs de la prochaine session hadj, en matière de transport aérien, en relevant que les responsables d’Air Algérie sont en train de mettre les dernières retouches au programme de vols hadj, en coordination avec les autorités aéroportuaires saoudiennes. Se référant aux déclarations du directeur commercial d’Air Algérie, la publication précise que la compagnie nationale compte entamer la vente des titres de transport, la fin du mois de mai prochain, probablement, en attendant l’acceptation de son programme de vols hadj par les autorités saoudiennes. Selon El Mihouar, le responsable d’Air Algérie affirme que 69 vols sont programmés par Air Algérie vers La Mecque et Médine, pour transporter entre 18 et 20.000 hadjis algériens, alors que la compagnie saoudienne prendra en charge le reste, soit 16 à 18.000 hadjis. Quant au premier départ vers les Lieux saints, le même responsable a indiqué qu’il aura lieu probablement le 6 août prochain, et le dernier, le 24 ou le 26 du même mois.

Sous le signe de l’amélioration constante des prestations offertes aux hadjis, durant la session 2017, les responsables de l’ONPO annoncent que les déplacements entre Arafat et Minen et Mouzdalifa se feront, cette année, à bord d’autobus modernes, que l’hébergement des hadjis sera assuré dans des hôtels décents, situés à proximité de la Sainte mosquée de La Mecque (Masjid El-Haram), notamment. Dans ce contexte, ils rappellent que des tentes modernes et climatisées seront mises à la disposition des hadjis au niveau d’Arafat, et précisent que la restauration sera assurée sur les lieux, sous la supervision de cuisiniers algériens. À cela s’ajoute la possibilité de s’inscrire sur le Net, pour bénéficier de l’hébergement collectif, avec le privilège de résider en compagnie des personnes de son choix, comme l’année dernière, ainsi que la distribution de centaines de bracelets électroniques aux pèlerins âgés ou atteints de maladies chroniques, pour leur permettre d'accomplir les rites du hadj, sous surveillance médicale, sans crainte d’égarement, aussi.

Mourad A.