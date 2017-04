Paroles d’urnes : scrutin et enjeux

Les chefs des partis politiques en lice sont sur tous les fronts pour mobiliser l’électorat pour les législatives du 4 mai et dont les deux principaux enjeux sont le taux de participation et la transparence. Pour toutes les formations en course, tout comme pour le gouvernement d’ailleurs, la participation reste le principal enjeu. Echaudés par les précédentes expériences, marquées plus ou moins par des taux d’abstention importants, tous redoutent la désaffection de l’électorat. Le nombre d’électeurs est estimé à plus de 23 millions d’Algériens qui se sont inscrits sur les listes électorales, en hausse, bien sûr, par rapport aux scrutins précédents. Ainsi, à l’approche du vote, la campagne gagne en rythme et en cadence, les responsables de partis et les candidats multiplient les rencontres et les sorties pour rappeler aux électeurs que ce rendez-vous est une opportunité pour consacrer l’alternance démocratique, gageant qu’il sera transparent, comme l’a voulu le Président de la République, à l’annonce de la tenue de ces législatives. Sans doute, les élections en Algérie ont été caractérisées par des irrégularités, il n’empêche qu’elles ont marqué une avancée, à la faveur des réformes introduites et des garanties consignées dans notre Constitution. Aussi, certains responsables de partis n’hésitent pas à considérer ces élections législatives du 4 mai comme étant régulières en dépit de la persistance d’un certain nombre de problèmes relevés par d’autres, pas toujours satisfaits de la manière avec laquelle elles sont organisées et des rôles dévolus aux uns et aux autres. Les sceptiques soutiennent que la rupture avec le passé ne s’est pas encore enracinée, en raison d’une régulation électorale qui ne respecte pas tout à fait les standards internationaux. Ils estiment que ceux qui veulent le changement se heurtent à ceux qui préfèrent le statu quo. Sur ce sujet, le ministère de l’Intérieur a indiqué qu’il n’y a pas moyen de tricher, surtout que les listes électorales sont systématiquement vérifiées, bureau de vote par bureau de vote, les urnes sont transparentes et le dépouillement est public… d’où donc, l’impossibilité de truquer. Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a affirmé que ce scrutin va permettre à l’Algérie d’entrer dans un processus de normalité démocratique et n’a pas cessé de dire que tous les partis sont égaux et qu’aucun n’est favorisé ou défavorisé. Du reste, au cours de cette deuxième semaine de campagne, on commence à voir fleurir, à peine, les sondages privilégiant tel ou tel parti. Cela dit, chaque formation se présente comme l’alternative et la solution aux problèmes de notre pays de par les bonnes idées, les propositions et les compétences que chacun présente comme meilleurs atouts. Si le thème des réformes domine la campagne de la majorité des partis, c’est que tout le monde a pris la mesure de la crise qu’a connue le pays ces trois dernières années. A vrai dire, c’est le minimum indispensable si l’on veut éviter un crash économique et social. Développement économique, progrès social, croissance, emplois… l’Algérie en a besoin de plus en plus.

Farid Bouyahia