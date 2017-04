Alliance MSP-FC : Aller de l’avant

Le président du parti du Mouvement de la société de la paix (MSP), Abderrezak Makri, a animé hier à Tizi-Ouzou un meeting électoral durant lequel il a plaidé en faveur d’une large mobilisation des électeurs et électrices le 4 mai prochain. S’exprimant au nom de l’Alliance MSP/FC à la maison de la culture Mouloud-Mammeri, Makri a, après avoir rappelé les sacrifices consentis par le peuple algérien pour arracher son indépendance, procédé à l’explication du programme de l’alliance pour « une Algérie sereine et prospère ». Il a aussi mis en avant les bienfaits de la diversité culturelle et identitaire pour notre pays qui constitue, a-t-il enchaîné, « une force et ne doit pas être perçue comme un danger pour l'unité nationale ». « Tamazight et l’arabe constituent deux facteurs de consolidation de l’unité nationale », a-t-il indiqué, ajoutant que ces deux langues sont sœurs et doivent cohabiter ensemble dans la paix et le développement. Sur le plan politique, le représentant de l’alliance MSP/FC a dénoncé ce qu’il a qualifié de centralisation des pouvoirs de décisions tout en plaidant en faveur de la décentralisation de ces pouvoirs pour sortir le pays de la crise et amorcer un véritable essor économique. Il a également mis en exergue la nécessité de donner plus de prérogatives aux élus locaux et la réorganisation de la société civile aux côtés des instances élues et de l'administration. « Il faut faire en sorte que le mouvement associatif et la société civile soient des partenaires positifs et non au service de l'administration », a-t-il affirmé, s’attaquant aux partis qui sont squattés par « la mafia financière ». Par ailleurs, Abderrezak Makri a appelé la population à tourner la page du passé, notamment la décennie noire du terrorisme, et à se mobiliser pour aller de l’avant vers un avenir serein et prospère, appelant les Tizi-Ouzéens à voter massivement pour la liste de l’alliance MSP/FC que pilote un vice-président de l’APC de Draa Ben Khedda, Kamel Djaghlouli.

Bel. Adrar