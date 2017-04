FFS : La participation devoir historique

M. Abdelmalek Bouchafa, premier secrétaire national du FFS a animé hier un meeting à la cinémathèque pour présenter le programme de sa formation et sensibiliser la base autour de la portée de ce rendez-vous. « Notre participation à cette consultation est un devoir historique », a-t-il signifié à l’assistance, rappelant les motivations de son parti clairement explicitées dans les recommandations du conseil national. « Des recommandations à l’effet, a-t-il ajouté, de mettre un terme à l’illégalité d’un système et faire valoir un consensus national et populaire. « Le peuple n’accorde plus de crédit à ce système, responsable de l’échec et de la crise multidimensionnelle à laquelle est confronté aujourd’hui le pays », devait-il poursuivre pour établir par la suite un diagnostic des plus sombres en s’appuyant sur les maux sociaux tels que la corruption et l’enrichissement d’une nouvelle classe sociale. M. Bouchafa s’est ensuite étalé sur les propositions du FFS pour le changement pacifique et le redressement national grâce, a-t-il souligné, à la mobilisation de toutes les forces du pays et l’engagement de son élite. Le FFS est en possession d’une projection nationale pour semer l’espoir et assurer véritablement le développement durable. Un développement durable fondé sur l’égalité des chances, la solidarité nationale et la lutte contre les fléaux sociaux avant de revenir sur le constat établi auparavant et énumérer ses effets tels que l’austérité, le chômage, la pauvreté, la dégradation du pouvoir d’achat, l’inflation et autres répercussions. Des paramètres à risque pour le pays et la paix, a-t-il noté avant d’appeler à un vote massif pour faire face à tous les dangers menaçant, surtout en cette phase marquée par les foyers de tensions et les enjeux économiques du moment.

A. Bellaha