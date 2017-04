RND : L’engagement sans la « chkara »

M. Ahmed Ouyahia était, hier matin, dans la région de Béni Chougrane pour animer un meeting populaire à la salle omnisports du complexe de l’Unité africaine.

L’orateur a affirmé d'emblée qu’être à Mascara, fief de l’Emir Abdelkader, bâtisseur du premier Etat algérien moderne, constitue un honneur pour le RND. M. Ouyahia a passé en revue toute la stratégie contenue dans le programme du parti qu’il dirige pour faire face à tous les défis, pour la mise en valeur de l’agriculture et le non-recours à l’importation des matières fabriquées en Algérie, l’encouragement de l’investissement productif et notamment la lutte contre le chômage qui constitue une priorité dans le renforcement de la cohésion sociale. Il a défini les grandes lignes directrices autour desquelles s’articule le programme de son parti pour donner espoir à tout un peuple au sein de l’Algérie libre et indépendante grâce aux grands sacrifices de nos valeureux martyrs. La bureaucratie, la corruption, les maux sociaux sont à bannir dans nos pratiques et procédures administratives.

L’orateur n’a pas manqué de rappeler à cet effet que ce scrutin revêt un caractère particulier tant l’enjeu est déterminant pour la prise en charge des problèmes de la population. « Nos candidats sont porteurs d’un programme, ils ont été choisis par la base en fonction de leur niveau d’instruction et de leur engagement et non par le recours à la chkara. Nous nous engageons à instaurer la peine capitale pour le crime d’enlèvement d’enfants et le trafic de drogue, nous ne sommes ni des socialistes ni des libéraux en ce qui concerne la démarche à suivre pour la promotion de l’investissement productif et nous ne faisons pas de différence entre le secteur public et le secteur privé, la priorité est donnée à la production nationale pour la prise en charge des besoins fondamentaux et des préoccupations sociales ».

S’adressant aux jeunes électeurs, M. Ouyahia dira qu’ils représentent une richesse humaine inégalable, appelant cette frange de la société à aller voter massivement et à dire non à l’abstention pour construire ensemble un avenir commun et prospère et pour la préservation des acquis de la Révolution. Un hommage a également été rendu au défunt Miloud Chorfi.

A. Ghomchi