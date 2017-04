Campagne électorale législative : pour le dialogue entre les forces politiques

A l’exemple du président du Front El Moustakbel qui se trouvait, hier, à Djelfa, pour animer un meeting populaire. Abdelaziz Belaid a assuré à cette occasion que la force de son parti réside dans son « ambition » de bâtir une société « complémentaire » et « harmonieuse » et soutenu que le FM ne fait pas de promesses mais « représentera » le peuple de « son mieux » en le défendant et en proposant des idées dans divers domaines économique et socioculturel. « Ce que nous proposons, ce sont des programmes de niveau et au diapason des ambitions du peuple. Nous nous engageons à ce que nos candidats soient sincères dans leur discours et propres dans leur pratique politique », a-t-il promis en affirmant que sa formation « sanctionnera » tous ceux qui « fauteront » parmi ses membres. « Nous voulons véritablement bâtir un front de l’avenir sur une plateforme solide. Notre combat et nos actes ont pour seul objectif que l’Algérie demeure debout », a ajouté le président du Front El Moustakbel qui estime « nécessaire » l’ouverture d’un débat « multiple », c'est-à-dire politique, économique et social entre tous les partis pour « l’avenir » de l’Algérie. « Le dialogue nous permettra de trouver des solutions réelles et d’examiner ensemble diverses questions nationales et mondiales », a conclu Abdelaziz Belaid.



Le MPA dénonce les propos tendancieux de certains partis



De son côté, le secrétaire général du MPA a préféré avant tout dénoncer les propos jugés « tendancieux » de certaines formations politiques qui se « proclament » déjà vainqueur du scrutin du 4 mai prochain et regretté depuis la wilaya de Médéa que de « grands » partis affichent en public de tels propos et déclarent « ne pas reconnaître » les résultats des élections dans le cas où ils obtiendraient moins de 40% des sièges à la future Assemblée populaire nationale. « Seule la vérité de l’urne tranchera », a indiqué Amara Benyounès qui a profité de cette opportunité pour appeler les citoyens à aller voter en « force » le jour J et à saisir cette « ultime » occasion pour opérer un « grand » changement. Il a indiqué en effet qu’un vote « massif » et en faveur des candidats du « changement » est la « meilleure » réponse aux appels au boycott et à l’abstention, mettant en garde quant aux « conséquences » d’une faible participation à ces élections. « Nous devons être présents en force le 4 mai prochain et exprimer nos choix en toute liberté et conscience car rien ne peut prédire ce que sera demain, en cas d’une faible mobilisation des électeurs. La voie des urnes est la solution idoine pour sortir le pays de sa crise. Le scrutin du 4 mai constitue la meilleure parade aux visées inavouées de ceux qui veulent provoquer le chaos dans le pays », a affirmé le SG du Mouvement populaire algérien.



Moussa Touati soutient-il les listes électorales sans photos des candidates ?



S’exprimant à Guelma en ce 10e jour de campagne, le président du Front national algérien estime que la Haute instance indépendante de surveillance des élections n’est pas « habilitée » à « prendre des mesures » à l’égard des listes électorales n’affichant pas de photos des candidates et rappelé qu’il n’existe aucun texte légal « autorisant » cette instance à « intervenir » quant à la forme des affiches relatives à la campagne électorale. « La HIISE est chargée de surveiller les discours et non pas les affiches. Les dossiers concernant les candidats, dont les photos des candidates et autres documents, ont été déposés auprès des administrations des wilayas qui ont assuré la vérification et la validation », a tenu à le préciser Moussa Touati, non sans relever que « seule » l’administration est habilitée à « vérifier » la présence ou non des noms sur les listes.

Le président du FNA a également qualifié « d’improvisées » les déclarations reprises par les médias de certains responsables de la HIISE, estimant qu’elles sont de nature à « influer » sur le processus électoral de ces législatives. « La question est personnelle et intrinsèquement liée aux valeurs de la société algérienne », a-t-il soutenu, défendant donc indirectement l’affichage des candidats sans photo. Touati a appelé à la fin les citoyens à se diriger en « force » aux urnes pour « opérer » une « révolution punitive » contre tous ceux qui veulent « nuire » au peuple et à l’Etat algériens et invité à choisir les listes du FNA, le parti des « pauvres ».

