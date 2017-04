Avis d’élécteurs : Que la fête commence !

Meetings en salle et en plein air, Internet, Facebook, Twitter, Youtube, réseaux sociaux, médias audiovisuels... tout y passe : signe que la course aux sièges a bel et bien commencé.

Un peu, beaucoup, passionnément... Le départ était plutôt timide. On se demandait même, ici et là, ce que pouvait bien signifier le terme « législatives » lorsque, il y a peu, il a été énoncé pour la première fois dans le battage médiatique traditionnel... Et puis tout d’un coup, voilà qu’il y a le « la », pour ne pas dire le « starter » qui va déclencher le frémissement médiatique tant attendu. Aidé en cela par un sérieux renfort audiovisuel tous azimuts ! Voilà, pour tout dire, qu’arrive enfin cet élément déclencheur qui, mine de rien, va booster puissamment la campagne, synonyme de course aux sièges de représentants parlementaires. Rendez-vous compte : on apprend, aux alentours du FLN, du RND et des partis islamistes, que tout va être raflé ! Les sièges s’entendent. Mais il en est, parmi les candidats-outsiders, qui ne vont sûrement pas s'en laisser conter. Le contraire aurait été étonnant, voire surprenant. Cela dit, tout est nouveau cette fois-ci.

Toujours est-il que sur les affiches, concoctées hâtivement par les infographes, on voit un peu de tout : des femmes, des hommes, des sourires, des airs graves, des mines renfrognées. Tiens, tiens, les femmes... Des sœurs peut-être ? Ou peut-être bien aussi deux amies, dans la vie quotidienne. Curieusement il y en a une qui semble s'occuper de l'autre ; et, à bien y regarder, voilà qu'une hiérarchie semble se dessiner entre ces deux êtres si semblables, qu'on dirait parfois des jumelles.

Les répliques, les doubles et les jumeaux ont de tout temps, il est vrai, exercé un pouvoir de fascination, mais on n'a jamais autant vu double qu'en cette époque dite de campagne électorale : une époque qualifiée généralement de post-moderne par les artistes. Les simulacres en tous genres sont bien évidemment à la mode : pilonnages verbaux, contrefaçons, vrais et faux leurres, mannequins, sosies, « clonages génétiques », « war games » bégaiements et camouflages. Dans un journal télévisé du 20 heures, dans un reportage sur la Syrie par exemple, on a vu de vrais soldats syriens puis, dans la même scène (ville), des comédiens en tenue militaire qui tournaient un film. Vrais récits d'horreur et scènes jouées.

Comme Ted Pikul, le fameux personnage virtuel du film ExistenZ de David Cronenberg, on s’emmêle les regards et les pinceaux entre la réalité virtuelle et la réalité tout court. Pixels, « Datashows », perroquets, photocopies... « Remake », « replay », « rewind » : tout s'imite, tout se met en boucle et, comme l'histoire, tout « se » bégaie. Ce n'est plus « l 'ère de la reproduction mécanique » dont parlait le philosophe, critique littéraire et historien de l'art Walter Benjamin, à propos de l'avènement de la photographie au cours de la première moitié du XXe siècle, mais tout bonnement l'ère de la reproduction numérique, celle qui brouille tous les repères et notamment quelques notions essentielles comme l'authenticité, l'identité et l'originalité.

Le jeu subtil de la répétition et de la différence se niche alors au plus profond de l'inconscient : dans le verbiage politique, dans le langage et/ou la musique populaires, et les artistes et intellectuels l'ont, pour la plupart, placé au cœur de leur problématique socioculturelle.

Bref, si la campagne a malgré tout démarré, que la fête commence !

Kamel Bouslama