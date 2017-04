Listes électorales : 23,2 millions d’électeurs pour choisir 462 députés

Les chiffres du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales indiquent que pas moins de 23.251.503 citoyens sont inscrits sur les listes électorales. Ces électeurs attendus, le 4 mai prochain, dans les 12.176 centres de vote devraient élire les 462 députés de la future Assemblée populaire nationale (APN). La même source souligne, d’autre part, qu’il existe, en fait, 938 listes engagées dans la course électorale, alors que le nombre de bureaux de vote est de 53.124. Ces derniers sont répartis à travers les 48 wilayas du pays ainsi que les quatre zones pour le vote de la communauté nationale établie à l'étranger ; ce qui fait donc un total de 52 circonscriptions électorales.

Donnant ensuite de plus amples détails sur ces circonscriptions électorales, la même source signale que c’est la circonscription d'Alger qui compte le plus grand nombre de sièges (37) avec 17 listes électorales en compétition. Remarque importante à mettre en exergue dans ce contexte, la capitale est forte de pas moins de 1.900.479 électeurs.

La circonscription électorale qui arrive en seconde position est celle de Sétif. Avec 19 députés à élire sur les 17 listes électorales, cette circonscription est composée de 964.836 électeurs. Elle est suivie par Oran qui arrive donc en troisième place avec 18 sièges qui devraient être choisis par 1.018.865 d'électeurs parmi les 20 listes en lice alors que la circonscription électorale de Tizi-Ouzou comprend, pour sa part, 15 députés et 675.479 électeurs qui ont leur mot à dire sur les 15 listes électorales au sein de cette wilaya.

A Batna, il existe 627.054 électeurs et pas moins de 21 listes électorales qui vont se disputer les 14 sièges en compétition, au moment où Djelfa qui compte également 14 sièges à pourvoir sur les 21 listes en course. Ici, le nombre d'électeurs attendus est de 553.046. Arrive ensuite la wilaya de Blida avec 13 sièges à élire par 707.542 électeurs parmi les 20 listes engagées entre partis politiques et les indépendants alors que dans la wilaya de Chlef, 701.186 électeurs devraient se rendre le jour du scrutin aux bureaux de vote pour élire, parmi les 20 listes en compétition, les 13 représentants de la wilaya au sein de l'APN. Dans la wilaya de Tlemcen, les 685.235 citoyens en âge de voter vont élire 12 futurs députés parmi 21 listes, alors que les 529.506 électeurs de Béjaïa devraient procéder au choix de leurs 12 représentants sur les 18 listes engagées. La circonscription électorale de Constantine compte 12 sièges dont les élus seront choisis par les 576.173 électeurs parmi 14 listes alors que les 650.435 électeurs de M'sila vont choisir leurs 12 élus à l'APN parmi 25 listes en course. Trois wilayas comptent un total de 11 sièges. Il s'agit de Skikda, où les 592.324 électeurs vont choisir leurs représentants parmi les 17 listes, et Médéa, ou les 11 futurs élus seront choisis par les 556.888 électeurs sur les 28 listes engagées alors qu'à Tiaret, ce sont les 537.094 électeurs qui vont élire leurs 11 députés. Les wilayas de Mascara (16 listes), Boumerdès (19 listes), Mila (17 listes), Ain Defla (19 listes) et Relizane (14 listes) comptent 10 sièges chacune, fait-on remarquer. S'agissant du vote de la communauté nationale établie à l'étranger, 463.260 électeurs sont attendus pour élire les 2 représentants de la zone I (Paris) pour lesquels 19 listes sont en course, alors que la zone II (Marseille), qui compte 300.511 électeurs, 14 listes sont en compétition pour 2 sièges également. Pour la zone III (Monde arabe, Afrique, Asie, Océanie), les électeurs au nombre de 58.318, vont choisir leurs deux représentants sur 8 listes. La zone IV (Amérique et Europe moins la France), compte 133.337 électeurs et deux députés à choisir parmi 12 listes, souligne la même source.

Soraya Guemmouri