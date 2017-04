Campagne électorale législative : Aucun dépassement

« La Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) n’a enregistré, au cours de la campagne électorale pour les législative du 4 mai prochain, aucun dépassement nécessitant le déclenchement d’une action publique », a affirmé hier, le vice-président de cette instance, M. Brahim Boudoukha. S’exprimant sur les ondes de la Chaîne Une de la Radio nationale, M. Boudoukha a indiqué que la campagne électorale se déroule dans de bonnes conditions, et qu’à ce jour, « aucun cas de dépassement criminalisé par la loi n’a été enregistré », relevant à ce propos « des infractions mineures » liées à l’affichage anarchique des affiches électorales des partis.

Dans le même sillage, M. Boudoukha a affirmé que l’instance « n'a relevé aucun cas de menace ou de violence à l’encontre des candidats », soulignant à ce propos, que la campagne électorale « n’a connu, à ce jour, aucun dépassement de ce genre ».

En outre, la HIISE « a donné des instructions aux têtes de liste les enjoignant de s’en tenir aux espaces réservés à l’affichage », a encore précisé M. Boudoukha qui ajoute que « certains candidats ont respecté cette instruction, tandis que d’autres ne s’y sont pas conformés, ce qui nous autorise, en vertu de la loi, à saisir les autorités de wilaya, en vue de recourir à la force publique pour enlever ces affiches ».

Pour ce qui est du contrôle de l’Administration en termes de réunion des moyens matériels nécessaires pour la campagne électorale, M. Boudoukha a affirmé que « l’ensemble des détails ayant trait au travail de l’administration, ont été réglés et, de ce fait, aucun problème n’en a été signalé », avant d’ajouter que le président de la HIISE « effectue des visites d’inspection improvisées aux permanences relevant de la même instance ». Le même responsable a indiqué que « le nombre nécessaire de salles et espaces a été mis à la disposition des candidats pour animer leurs meetings », a révélé le même responsable qui ajoute que la HIISE « n’a reçu aucune correspondance de la part des candidats de partis et têtes de liste, faisant état de la non-disponibilité des salles ». Toutefois, des cas de dépassements commis par des partis liés aux espaces réservés à l’affichage ont été signalés par d’autres partis.

Pour ce qui est de la couverture sécuritaire du scrutin, M. Boudoukha a soutenu qu’aucun cas de dépassement n’a été signalé, et ce, grâce à la mobilisation des agents de sûreté, qui veillent au bon déroulement de l'opération électorale. Abordant le taux d’enregistrement des interventions télévisées des candidats ou de leurs représentants, M. Boudoukha a rappelé que « ce taux n’a pas dépassé les 71% jusqu’à lundi après-midi », ajoutant qu’il « est marginal au vu de l’importance des médias dans la vulgarisation des programmes des candidats ».



Couverture médiatique : respect total du cahier des charges



L’Instance a constaté que les candidats « ont opté pour les réseaux sociaux, notamment Facebook pour faire connaître leurs programmes, tandis que certains partis ont décidé l’annulation de plusieurs meetings prévus initialement dans des salles ». Pour ce qui est de la couverture médiatique de la campagne électorale, l’Instance a relevé « un respect total du cahier de charges relatif à cet effet sans aucun dépassement à signaler ».

Concernant les mécanismes adoptés par l’Instance pour la surveillance des élections, le même responsable a indiqué que le contrôle de l’opération d’assainissement des listes électorales s’est déroulée dans de « bonnes conditions », avant d’ajouter que « l’Instance veille actuellement au bon déroulement de la campagne électorale ». Après avoir appelé les partis politiques à « tirer profit des dispositions juridiques leur permettant de contrôler les élections », M. Boudoukha a affirmé que l’Instance « encourage l’administration à contacter les partis en vue de leur faire parvenir les listes de leurs contrôleurs dans les bureaux de vote ». L’administration a été contactée pour s’enquérir du « taux de retrait par les partis des PV de recensement communal », a-t-il ajouté, relevant que « plusieurs partis ne l'ont pas encore fait et nous avons demandé à l’administration locale de les contacter pour parachever les procédures nécessaires ».

L’Instance « ne demande pas l’aide des partis mais leur rappelle les prérogatives que leur accorde la loi pour la surveillance de l’opération électorale », a-t-il fait savoir. Au sujet de la présence des membres de l’Instance, le 4 mai, au niveau des bureaux de vote sur l’ensemble du territoire national, M. Boudoukha a fait état d’un « plan de déploiement en cours d’élaboration pour couvrir les bureaux de vote tant au niveau national qu’à l’étranger », avant de relever que « des conventions sont actuellement contractées avec les huissiers de justice et les notaires, en leur qualité d’auxiliaires de justice, pour assister les membres de l’Instance dans les centres et bureaux de vote ». Cette opération se poursuivra avec les huissiers de justice en vue de mobiliser cette catégorie pour le 4 mai en qualité de contrôleurs des opérations de vote, de dépouillement et d'établissement des PV en « toute transparence ».

Salima Ettouahria