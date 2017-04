Grand angle : Guterres à l’épreuve

Dans quelques jours le Conseil de sécurité de l’Onu doit se prononcer sur la prolongation pour une nouvelle année du mandat de la MINURSO. Le vote en faveur de cette prolongation par les membres de l’organe onusien devrait se faire sans le moindre doute. Dans son rapport sur la situation au Sahara occidental, présenté le 10 avril courant, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a recommandé la prolongation du mandat, affirmant par la même son intention « de relancer le processus de négociation avec une nouvelle dynamique ». Mais le patron de l’ONU qui doit aussi procéder à la nomination de son envoyé spécial pour le Sahara occidental, n’a pas pour autant livrer les détails de la stratégie qu’il compte mettre en œuvre pour aboutir au résultat escompté. Pour Antonio Guterres une chose est sûre : « Le conflit du Sahara doit se terminer pour permettre à la région de relever les défis sécuritaires, économiques et humains qui la guettent ». Et comme son prédécesseur, Ban Ki-moon, il appelle à « une solution politique mutuellement acceptable ». Or c’est à ce niveau là que les choses se compliquent. En suggérant une « solution politique mutuellement acceptable », l’ONU se refuse à assumer ses responsabilités. En effet, il aurait été plus constructif d’imposer tout simplement aux deux parties en conflit de s’en tenir aux termes de l’accord signé sous ses auspices et qui prévoit l’organisation d’un référendum d’autodétermination. Mais cette solution, le Maroc se refuse à la mettre en application, car assuré justement de « l’incapacité », à ce jour du moins, de l’ONU à imposer le respect de ses propres résolutions. Pis encore, cette situation fait que le royaume chérifien ne fait preuve d’aucun égard ou retenue dès lors qu’il s’agit de saborder le processus de recherche d’un règlement du conflit. Et c’est ce que vient de rappeler le président sahraoui, Brahim Ghali, dans une lettre adressée au secrétaire général de l’ONU. « L’ONU ne peut pas rester indifférente aux pratiques d'escalade provocatrice menées par l'Etat d'occupation illégale marocaine, en violation du droit international, des droits de l’homme des Sahraouis à travers le pillage des ressources naturelles du Sahara occidental, l’expulsion de la composante civile de la MINURSO, la violation de l'accord de cessez-le feu, signé en 1991 entre le front Polisario et le Maroc sous les auspices de l’ONU et de l’OUA », a-t-il écrit.

Reste à savoir si « le volontarisme » qu’affiche le nouveau responsable de l’ONU qui veut mettre fin à un conflit qui dure depuis 41 ans résistera face aux manœuvres du Maroc et son réseau de lobbying.

Nadia K.