Le Coin du copiste : Hommage à Duke Ellington

L’Opéra d’Alger qui a démarré ses activités depuis quelques mois en organisant des événements multiples et dans le dernier en date était l’hommage aux artistes algériens, organisé de la manière la plus grandiose et solennelle qui soit, va se mettre vers la fin du mois d’avril à l’heure des grandes musiques internationales ce qui est un nouveauté sur le plan artistique puisque toute une équipe de techniciens du son et de musiciens, bien sûr, célébreront la journée internationale du Jazz fêtée tous les 30 avril. On annonce ainsi qu’une représentation exceptionnelle rendra hommage à l’une des idoles de ce genre musical, connue pour son jeu au piano et sa voix spéciale qui module bien avec les tonalités qui caractérisent le jazz le plus classique. Il s’agit de Duke Ellington, célèbre pour l’orchestre qu’il dirigeait, et l’un des plus réputés dans l’histoire du jazz avec celui d’un autre géant en la personne de Count Basie. C’est le groupe Jazzair Big Band, une formation bien de chez nous, qui fera son entrée sur scène de l’Opéra d’Alger pour marquer les 40 ans de la disparition de la star du Jazz. Il faut savoir que les musiciens de Duke Ellington étaient aussi célèbres que leur mentor, se taillant pendant plusieurs décennies la part du lion dans les différents spectacles organisés aux Etats-Unis et en Europe. Duke Ellington qui avait l’art de transformer et de transporter aussi son orchestre, composait des morceaux qui sont restés dans les annales de l’histoire du jazz. C’est la toute première fois que l’Algérie à travers l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel, organise un tel hommage à une des personnalités noires américaines les plus en vue au XXe siècle qui avait enregistré pour un grand nombre de maison de disques et interprété de grands rôles au cinéma. Pour information : « Le Jazzair Big Band, constitué du Dumoulington Orchestra, des étudiants et de professionnels de Tours « reprenant le répertoire Ellingtonien » et de musiciens algériens de jazz. Le bassiste Nadjib Gamoura, le guitariste Pierre Guimbail, le contrebasse Simon Buffaud et les trompettistes Farid Belouardi et Mohamed Amine Naas seront autant de musiciens présents sur scène. Le prix d’accès au concert a été fixé à 1.000 DA. Il sera à acheter au niveau de l’Opéra d’Alger à partir du 25 avril à 10h ».

L. Graba