Projection du film La La Land : Une romance à succès

Au cœur de Los Angeles, deux jeunes gens se rencontrent dans un embouteillage, partent sur de mauvaises bases avant de découvrir leurs nombreux points communs. Ils tombent amoureux l'un de l'autre. Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?

Ce film américain de pas moins de 126 minutes est une réalisation scénarisée par Damien Chazelle qui a fait l’objet d’une projection, lundi dernier, au niveau de la salle El Mouggar et ce dans le cadre du lancement du programme "Ciné-office 2017" par l’Office national de la culture et de l’information (ONCI). C’est l’histoire de Mia et Sebastian, deux jeunes dont le destin les croise en plein embouteillage sur une autoroute bondée au cœur de la ville américaine Los Angeles. Le personnage Mia incarné par Emma Stone Barista dans un café près des studios de Hollywood - actrice débutante -, insulte Sébastian incarné par Ryan Gosling, un jeune pianiste qui vient de klaxonner derrière elle. Peu après, elle passe une audition qui se révèle infructueuse. Le soir, Mia se rend avec ses amies dans une fête organisée dans une villa sur les hauteurs de Hollywood Hills (Someone in the Crowd). En voulant rentrer chez elle, elle s'aperçoit que sa voiture a été emmenée à la fourrière. Durant un concert dans un restaurant où il est employé, Sebastian se laisse aller à jouer des improvisations de jazz au lieu de jouer des chansons de Noël comme l'exige le propriétaire (J. K. Simmons). Alors qu'elle entre dans le restaurant, Mia entend son morceau et semble transportée (Mia and Sebastian's Theme). Le patron interrompt Sébastian et le renvoie. Touchée par sa musique, Mia essaie d'aborder Sébastian pour le complimenter mais, furieux, il quitte la salle en la bousculant. Plusieurs mois plus tard, Mia croise à nouveau Sébastian dans une soirée où celui-ci joue dans un groupe de reprises de chansons des années 1980. Elle se moque de lui et de sa carrière stagnante ; il réplique en se moquant de sa carrière d'actrice. Après le concert, ils repartent ensemble chercher leurs voitures, et se plaignent d'avoir passé la soirée ensemble, malgré une évidente bonne entente entre eux (A Lovely Night). Cinq ans plus tard, Mia est devenue une actrice célèbre mais est désormais mariée à un autre homme (Tom Everett Scott), avec qui elle a une fille. Un soir, après avoir dîné au restaurant, elle et son mari vont boire un verre dans un club de jazz. En entrant, elle remarque le logo du bar "Seb's". Elle s'installe dans le public et regarde Sébastian jouer au piano. Celui-ci joue la chanson qu'il jouait lorsqu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois (Epilogue). Durant cette chanson, Mia repense à ce qu'aurait pu être leur histoire si les choses s’étaient passées différemment. À la fin de la chanson, Mia se lève et part avec son mari ; sur le seuil de la porte d'entrée, elle et Sébastian s'adressent un dernier sourire. Dès sa sortie le 9 décembre 2016 aux Etats-Unis et au Canada et le 25 janvier dernier en Belgique et en France, le film connaît un grand succès public et critique. Damien Chazelle avait écrit le scénario de cette comédie musicale en 2010, âgé alors de vingt-cinq ans. Ne parvenant pas à trouver un studio susceptible de financer le film, il décide de réaliser Whiplash, un projet moins ambitieux. Devant le succès de ce premier film, Summit Entertainment accepte de produire La La Land en 2015. Présenté en ouverture de la Mostra de Venise en août 2016, le film remporte un succès critique. Emma Stone obtient, quant à elle, la Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine. En janvier 2017, lors de la 74e cérémonie des Golden Globes, La La Land reçoit un record historique de sept récompenses. Le succès est également présent, pour les Oscars avec quatorze nominations, égalant ainsi le record historique d’Eve (1950) et de Titanic (1997). Le film remporte six Oscars dont ceux du Meilleur réalisateur pour Damien Chazelle et de la Meilleure actrice pour Emma Stone, ainsi qu'une double consécration pour le compositeur Justin Hurwitz (Meilleure musique et Meilleure chanson originale pour City of Stars).

Véritable phénomène cinématographique de l’année 2017 La La Land, qui a raflé six Oscars cette année, sera également projetée à Constantine à la salle Ahmed-Bey, à Oran à la salle Saâda et à Boumerdès à la salle les Issers annonce l’ONCI.

S. O.