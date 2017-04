Lancement du programme « Ciné-office 2017 » par l’ONCI : un nouvel élan

L’Office national de la culture et de l’information (ONCI) a lancé officiellement son programme "Ciné-office 2017", avec la projection du film La La Land de Damien Chazelle à la salle El Mouggar et ce, en présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, et le DG de l’ONCI, Lakhdar Bentorki.

Cette sortie nationale, lance officiellement, le programme de l'ONCI de projection de films internationaux, suite à la signature des contrats d'acquisition de films avec d'autres compagnies pour leurs projections. Ce programme, placé sous l’égide du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et du ministère de la Culture, est élaboré dans le sillage des déclarations du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, qui a indiqué que son département ministériel accorde la priorité à la relance cinématographique et « à l'exploitation des salles de cinéma disponibles, autant celles relevant de la cinémathèque que du ministère de la Culture ». Dans une déclaration à la presse en marge du lancement du programme "Ciné-office 2017", le premier responsable du secteur de la culture a affirmé que « ce programme est un élan nécessaire pour donner un nouvel essor au cinéma et l’emmener vers le public ». Rappelant dans le même sillage de cette politique de relance de l’activité cinématographique, que l’ONCI s’est engagé dans le réaménagement des salles de cinéma à travers les wilayas du pays. Qualifiant le public algérien de "féru du 7e art", le ministre de la Culture a indiqué que « les salles de cinéma étaient un espace de distraction et de culture pour les Algériens ». Dans le même ordre d’idées, M. Mihoubi a fait savoir que « les efforts consentis par les pouvoirs publics visent la multiplication du nombre de salles de cinéma pour l’accueil de nouveaux films ». Cette opération, estime le ministre, demande beaucoup de temps, car « il faut équiper les salles et les doter de nouvelles technique de projection cinématographique », a-t-il affirmé. Sur cette lancée, il indiquera qu’« à chaque fois que les salles seront bien équipées on procèdera à la projection de nouveaux films… », et d’ajouter : « Il fut un temps où on produisait des films mais on manquait de salles pour les projeter… notre priorité actuelle est d’équilibrer les choses en commençant par la préparation des salles en premier lieu et la production des films par la suite », soulignant également « ceci ne signifie pas que nous arrêtons la production… loin de là ! Nous continuons à produire ». « Une équipe d’artiste du centre national du développement cinématographique et l’ONCI se déplacera en Iran pour inspecter les nouveaux équipements dans le domaine et ce dans la perspective de doter nos salles de nouvelles technologies », a-t-il conclu.

Sihem Oubraham