CAF : 15 des 16 qualifiés pour la phase de poules connus

Quinze des seize clubs qualifiés pour la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine de football sont désormais connus à l'issue des matchs retour des seizièmes de finale bis disputés ce week-end (samedi et dimanche). Le seizième et dernier qualifié sera connu le 22 avril prochain après le match retour entre la formation nigériane de Rivers United et le club rwandais de Rayon Sport. Au match aller disputé dimanche à Port Harcourt, les Nigérians se sont imposés sur le score de 2 à 0. La cérémonie du tirage au sort de la phase des poules de la Coupe de la Confédération et de la Ligue des champions aura lieu au Caire le mercredi 26 avril prochain à partir de 13h00. Les 16 qualifiés dans chaque compétition seront répartis en quatre poules de quatre. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés en quarts de finale. La liste des formations qualifiées pour la phase des poules de la Coupe de la Confédération : MC Alger (Algérie) Club Sportif Sfaxien (Tunisie), Club Africain (Tunisie), Zesco (Zambie), Recreativo do Libolo (Angola), Mbabane Swallows (Swaziland), KCCA (Ouganda), Horoya (Guinée), Smouha (Egypte), FUS Rabat (Maroc), Platinum Stars (Afrique du Sud), CF Mounana (Gabon), TP Mazembe (RD Congo), Supersport United (Afrique du Sud), Al Hilal Obeid (Soudan), Rivers United (Nigeria) ou Rayon Sports (Rwanda) (match retour 22 avril).