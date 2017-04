Comité Olympique Algérien : Abdelkader Khalfat nouveau représentant des médias

Les journalistes de la presse sportive nationale ont élu, hier au siège du COA, leur représentant au Comité olympique algérien. Abdelkader Khalfat a été élu à l’unanimité en qualité de membre consultatif de cette instance, dont les assemblées générales ordinaire et élective auront lieu au mois de mai prochain. Ils étaient trois candidats en lice. Il s’agit de Brahim Djatout (El Fedjr), Abdelkader Khalfat (APS) et Abdou Zeghouani (Radio chaîne 3). Le reporter de l’Algérie presse service a recueilli 36 voix, contre 8 pour chacun des autres candidats et 3 bulletins nuls. 55 journalistes sportifs, représentant les différents médias nationaux ont pris part aux travaux de cette opération, dont la commission de gestion du scrutin était formée de Youcef Tazir (président de l’organisation nationale des journalistes sportifs algériens), Wahiba Benhaoua (ENTV) et Abdelhamid Gharbi (El Moudjahid). Tout s’est déroulé dans la transparence absolue et une ambiance bon enfant. « Je vais faire tout mon possible pour rétablir la situation et récupérer le deuxième siège, dont la corporation est privée depuis 2008. Aussi, je vais militer pour que le représentant des journalistes ait dorénavant une implication et un rôle plus importants, notamment au niveau de la commission communication du COA », nous à déclaré Abdelkader Khalfat à l’issue des élections.

Rédha M.