Lucas Alcaraz à Alger : face à la presse Ce matin

Le nouveau sélectionneur national, l’Espagnol Lucas Alcaraz, animera un point de presse ce matin à 11h00 à l’amphithéâtre Omar-Kezzal du Centre technique national de Sidi Moussa.

Il sera question pour lui de faire un premier échange avec les médias algériens, qui ne manqueront pas de lui poser des questions pertinentes en rapport avec sa nouvelle nomination à la tête de l’équipe nationale d’Algérie et les objectifs qui lui ont été assignés par le président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi. Il devra faire part de son programme de travail et de ses ambitions avec la sélection nationale. Lucas Alcaraz est arrivé hier à Alger à 19h en provenance d’Alicante, accompagné de ses deux adjoints, Jesus Canadas y Miguel Angel Campos, respectivement adjoint et préparateur physique. Pour rappel, le nouveau sélectionneur national qui était à la tête de la barre technique du club espagnol évoluant en Liga, le CF Granada, qui lutte pour le maintien, a trouvé preneur trois jours après son licenciement par son club. Âgé de 50 ans, l'entraîneur a eu à driver, par le passé Grenade, donc, à trois reprises, Elche, Levante, Almería, Huelva (deux fois), Santander, Murcie, Córdoba ou encore le Xerez

Club Deportivo. Le nouveau sélectionneur des Verts aura à relever le défi avec l’EN, que ce soit lors des éliminatoires de la Coupe du monde qui sont mal partis pour les camarades de Brahimi, qui n’ont à présent que très peu de chance d’arracher la qualification, dans un groupe relevé avec le Nigeria, le Cameroun et la Zambie, ou lors des éliminatoires de la CAN-2019 qui débuteront le mois de juin avec la rencontre contre le Togo le 13 juin.

Mohamed-Amine Azzouz