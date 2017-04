Regard : Quand la route perd sa noblesse

S’il y a un mal endurci qui a, jusque-là, résisté, à tous les thérapies et les antidotes, ce sont bien les accidents de la route, devenus carrément — les statistiques font foi — un fléau qui se propage, tous les jours. Des décès, encore et toujours, font couler beaucoup d’encre, délaient les langues des uns et des autres et feindre ignorer ce problème, c’est carrément adopter la politique de l’autruche. Les pouvoirs publics, les services de sécurité, les associations, malgré la bonne volonté et les efforts, consentis, pour sensibiliser les conducteurs aux dangers de la route et par ricochet freiner ce phénomène inquiétant n’arrivent pas à faire revenir les automobilistes à de meilleurs sentiments ou encore changer leurs attitudes et leurs comportements à l’origine d’un mal incurable, à un stade très avancé. Excès de vitesse, manœuvres dangereuses, non-respect du code de la route et témérité ne sont certainement pas le parent pauvres des Algériens, pardon, ces fous du volant, disposés même à tenter le diable pour une histoire de «zkara». Les consignes de sécurité, voilà un sujet, sans grande importance, quand on est à bord de son véhicule. Les routes, en effet, souffrent, en silence, avec tous ces crimes, commis, par des chauffards, sans foi, ni loi, qui répandent la terreur sur nos routes. Aujourd’hui, les faits sont là ; nous sommes parmi les pays les plus touchés par ces sinistres, au coût social et financier très élevé. Le code de la route est de nos jours le grand absent sur nos routes où chacun a ses propres lois, sans se soucier des lourdes conséquences ou plutôt du tort causé, à lui et aux autres utilisateurs de la route. C’est un fait, on ne peut plus rester les bras croisés, encore moins cautionner ces comportements tordus pour lesquels nous payons un prix très cher. Il faut espérer que les dernières dispositions prises par les pouvoirs publics dans le cadre de sa nouvelle stratégie afin de juguler ce fléau, que ce soit sur le plan réglementation, l’établissement du permis biométriques ou l’entrée en vigueur, dans les prochains mois, arrivent à redresser les choses et minimiser ainsi les dégâts de la négligence et même du manque de civisme qui coûte à l’Algérie chaque année, des centaines de milliards de dinars. C’est dire toute l’importance de la prévention pour dissuader les «mauvais» élèves.

Samia D.