Bordj Bou-Arréridj : Une bande de faussaires mis hors d’état de nuire

Les services de police de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj ont mis hors d’état de nuire une bande de faussaires de monnaie. La bande composée de 3 personnes âgées de 18 à 44 ans trafiquaient des billets de banque en monnaie nationale et en devises.

Les mêmes services, qui ont été informés des agissements du réseau, ont pu identifier ses membres qui résident dans la commune de Medjana située au nord de la wilaya.

Ils ont pris en flagrant délit l’un d’eux en train d’écouler un faux billet de 1.000 dinars au propriétaire d’un kiosque. Ils ont trouvé sur lui 3 autres billets du même genre, en plus d’une somme de 9.200 dinars, vrais cette fois. Ils ont arrêté également son frère qui l’attendait dehors à bord d’une voiture. Ce dernier avait un faux billet de 2.000 dinars, ainsi qu’un document sur la façon de trafiquer les billets et les genres d’imprimante. Chez le cousin des suspects un autre faux billet a été trouvé.

Les agents qui ont perquisitionné au domicile du premier suspect ont trouvé une imprimante numérique, un lot de papier et un outil de découpe qui ont servi à la confection des faux billets.

Présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Bordj Bou-Arréridj, les membres de la bande ont eu des sorts différents. Si le chef qui répond aux initiales K. T. a été placé sous mandat de dépôt, ses acolytes K. Y. et K. A. ont bénéficié eux d’une liberté provisoire, en attendant leur jugement.

