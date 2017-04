Futsal : Coupe nationale militaire à Ain Naâdja

Le coup d'envoi de la 1re édition de la Coupe nationale militaire de futsal, a été donné lundi à l'école nationale de santé militaire Kadi-Bekir à Ain Naâdja, Alger (1re Région militaire), avec la participation de six équipes représentant différentes unités de l’ANP. Chez les garçons, quatre équipes prennent part à cette compétition, il s'agit de la première Région militaire (1re RM), le commandement de la gendarmerie nationale (CGN), l'école supérieure de la santé militaire à Oran (2e RM) et l'école d'application de l'arme des blindés -Batna- (5e RM). Quant aux dames, deux équipes seulement sont au rendez-vous, l'école supérieure navale de Tamentfoust -Alger- (1re RM) et l'école nationale de santé militaire d'Ain Naâdja (1re RM). La première journée de la compétition a été consacrée aux demi-finales qui ont donné lieu à la qualification de l'école supérieure de la santé militaire -Oran- (2e RM) contre la première Région militaire aux tirs au but (2-1) après une égalité parfaite (4-4), alors que le commandement de la gendarmerie nationale (CGN) s'est défait de l'école d'application de l'arme des blindés -Batna- (5e RM) (5-0). La deuxième journée verra le déroulement du match de classement (3e et 4e places) entre l'école d'application de l'arme des blindés -Batna- (5e RM) et la première Région militaire (1re RM). Les deux finales (hommes-dames) sont programmées mercredi 19 avril à l'Ecole de santé militaire à Ain Naâdja. La finale hommes mettra aux prises l'école supérieure de la santé militaire -Oran- (2e RM) au commandement de la gendarmerie nationale (CGN), alors que chez les dames, l'école supérieure navale de Tamentfoust -Alger- (1re RM) affrontera l'école nationale de santé militaire de Ain Naâdja (1re RM). Dans son allocution, le directeur de l'école nationale de la santé militaire de Ain Naâdja, le général Bousloub Abderrezak, a indiqué que "cette première coupe de futsal est organisée après le très bon niveau atteint par plusieurs disciplines sportives dont le futsal". L'école d'application de l'arme des blindés -Batna- (5e RM) a remporté le titre lors du récent championnat national militaire disputé en mars 2017.