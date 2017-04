Stade rennais : Zeffane veut «retrouver rapidement» l'équipe nationale

Le défenseur international algérien du Stade rennais (Ligue 1 française de football) Mehdi Zeffane a affiché lundi son souhait de "retrouver rapidement" les rangs de l'équipe nationale, se disant "déçu" de ne pas prendre part à la dernière Coupe d'Afrique des nations CAN-2017 disputée au Gabon. "Dieu merci je suis en bonne santé, donc j’ai envie de retrouver la compétition très, très rapidement, d’oublier cette saison qui est très, très dure pour moi, et de retrouver aussi l’équipe nationale rapidement car ça a été une grosse déception pour moi de ne pas partir à la CAN", a affirmé le latéral droit (11 sélections) dans un entretien accordé au site spécialisé Foot Mercato. Avec seulement deux apparitions avec le Stade Rennais, dont la dernière en décembre dernier, Zeffane (24 ans) prend son mal en patience d'autant que son contrat court encore jusqu'en 2019. "Pour moi, c’est une saison noire qui ne correspond pas du tout à mes attentes, aux exigences que j’ai envers moi-même. Mais ça ne m’a pas empêché d’aller faire quelques matchs avec la réserve, non pas parce que je n’ai pas le niveau pour jouer en pro, bien au contraire, mais pour garder la forme au cas où le coach a besoin de moi. Il y a des choix du coach à accepter, même si ce n’est pas évident", a-t-il ajouté. Appelé à expliquer cette mise à l'écart de la part de l'ancien sélectionneur national Christian Gourcuff, actuellement à Rennes, Zeffane relativise et accepte le choix de son coach. "C’est vrai que c’est la première fois que je me retrouve autant mis de côté. C’est sûr que c’est dur à accepter. Il faut prendre conscience du fait que le coach a un groupe à gérer et que ce n’est pas évident pour lui.