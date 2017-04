Le ministre de la jeunesse et des sports à Bejaia : Relance des projets en souffrance

Le ministre de la jeunesse et des sports, El Hadi Ould Ali a effectué hier une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Bejaia. A Akbou il a visité le stade OPOD, d’une capacité de 5000 places extensibles à 15.000 places avec deux parkings de 400 et 100 places. Cette infrastructure connait des travaux d’extension et la réhabilitation des structures d’accompagnement.

M. Ould Ali a également visité dans cette commune le projet d’auberge de jeunes. Poursuivant son périple, le ministre a visité à Ouzellaguène le projet d’auberge de jeunes de 50 lits pour un montant financier dont les travaux ont été retardés pour non-paiement des situations financières de l’entreprise de réalisation. A El Kseur, l’hôte de la wilaya a visité le projet de piscine semi-olympique qui sera mise en service très prochainement d’une longueur de 25 mètres.

Dans la commune de Bejaia, le ministre a visité les travaux du stade Benallouache qui consiste au revêtement du terrain en gazon synthétique et la réalisation d’une clôture du stade annexe dont les travaux ont été achevés après un délai de 5 mois. Au stade scolaire il a posé la première pierre d’une piscine semi -olympique pour un délai de réalisation de 26 mois. A Aokas, M. Ould Ali a visité l’auberge de jeunes acquise par le secteur après la transformation de l’ancien « Château de la comtesse ». Lors de cette visite, le ministre a souligné les efforts engagés pour relancer tous les projets du secteur en souffrance.

M. Laouer

----------///////////////////

Relizane

165 projets réalisés

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a souligné, à Relizane, que la wilaya a bénéficié de 165 projets pour la réalisation de structures sportives et juvéniles durant les trois derniers quinquennats. Lors d’un point de presse animé en marge de sa visite de travail dans la wilaya, le ministre a rappelé que l’Etat a consacré une enveloppe de 8 milliards DA pour la réalisation de ces structures et équipements au profit des jeunes dont des complexes de proximité, des piscines, des maisons de jeunes. Il a indiqué que 90 pour cent des projets ont été concrétisés, insistant sur l’achèvement des programmes restants en vue de leur mise à exploitation rapide. Le ministre a appelé les jeunes de la région à mieux exploiter les espaces et structures sportifs de proximité qui peuvent abriter des manifestations nationales et internationales. El Hadi Ould Ali a entamé sa visite en inaugurant à Remka une piscine de proximité, une salle omnisports ainsi qu’une maison de jeunes à Ammi Moussa, un complexe sportif de proximité à Sidi Khattab où il a écouté des préoccupations des jeunes. Au chef-lieu de wilaya, le ministre a procédé à l’inauguration du nouveau siège de l’Office des établissements juvéniles (ODEJ) et la baptisation de la maison de jeunes au nom du chahid Abdelkader Belagraa. Il a ensuite rencontré les représentants du mouvement associatif et sportif à la maison de la culture de Relizane. Sur place, il a honoré des champions en différentes disciplines en octroyant des subventions au titre du Fonds national de promotion des initiatives de jeunes et pratiques sportives en faveur de 30 clubs dont le RCR (1ère ligue professionnelle), Chabab Oued Rhiou (2e ligue professionnelle) avec un montant de 4 millions DA chacun et 1,5 million DA aux clubs d’Affak Relizane (championnat féminin) et Majd Zemmoura et Sidi M’hammed Benali. A une question sur le recrutement du nouveau coach de l’équipe nationale de football, El Hadi Ould Ali indique que le MJS n’accorde pas une importance à la notoriété ou pas de cet entraîneur. Seuls ses résultats avec l’équipe nationale compteront, a-t-il déclaré. Enfin, le ministre a exhorté les jeunes à voter massivement et faire entendre leurs voix à l’occasion des prochaines échéances électorales.