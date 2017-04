Agriculture : Plusieurs projets d’installation d’énergie solaire

«Plusieurs projets d’installations d’énergie solaire ont été retenus pour le développement de l’investissement agricole dans différentes wilayas du pays», a affirmé, hier à El-Oued, le président-directeur général du groupe Sonelgaz.

«Ces projets énergétiques, qui entrent dans le cadre de la stratégie de l’entreprise, seront accordés en priorité aux wilayas ayant enregistré une nette relance des activités agricoles», a précisé M. Mustapha Guitouni, lors d’une séance de travail tenue au terme d’une rencontre avec des agriculteurs, des investisseurs, des présidents d’assemblées communales, ainsi que de gros clients de l’entreprise Sonelgaz.

«Le groupe Sonelgaz s’emploie à relever le défi de l’exploitation de l’énergie solaire, source alternative, pour promouvoir l’investissement agricole et industriel dans le cadre des nouvelles orientations de l’économie nationale», a souligné le PDG de Sonelgaz.

Selon ce dernier, le programme de développement du solaire prévoit la réalisation de centres d’énergie solaire, notamment dans les wilayas du sud du pays, pour l’alimentation en énergie électrique des zones d’investissement agricole et industriel, en plus du raccordement des concentrations d’habitants.

«L’entreprise étant, a-t-il dit, un partenaire essentiel dans l’action de développement.» M. Guitouni a annoncé l’organisation prochaine d’une manifestation «Portes Ouvertes» en faveur des agriculteurs des communes de la wilaya d’El-Oued, afin de les informer des avantages accordés par la Sonelgaz dans le cadre de l’amélioration des prestations au profit des clients.

Le PDG de la Sonelgaz a présidé, lors de cette visite dans la wilaya, une opération de mise en service d’un réseau de gaz naturel alimentant quatre quartiers regroupant 440 foyers, dans la commune de Djamaa (140 km Ouest d’El-Oued). Le projet, qui totalise un linéaire de 14 km, a nécessité un investissement de 28 millions DA.

Il a, en outre, inspecté le siège de l’agence commerciale de l’entreprise, où il a écouté un exposé sur les prestations offertes à plus de 26.000 abonnés au niveau de 7 communes de la wilaya.

Les chiffres fournis à la délégation font état de la réalisation d’un taux de couverture en énergie électrique de 90%, alors qu'il s'élève à hauteur de 50% pour le réseau de gaz à travers la wilaya.

Le responsable s’est, par ailleurs, enquis du centre de transformation électrique (60/220 kv) dans la commune d’Oued El-Allenda, réalisé pour lutter contre les perturbations dans la distribution de l’électricité, avant de prendre connaissance d’un projet privé de fabrication de pylônes électriques. Le PDG de la Sonelgaz a également inspecté les structures de l’agence commerciale de l’entreprise, avant de présider une cérémonie de lancement d’une campagne de sensibilisation sur la rationalisation de la consommation en électricité.