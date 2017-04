Exportations algériennes au Sénégal : Lancement prochain d’une Plateforme

Une plateforme d'exportation de produits algériens vers le Sénégal sera installée prochainement à Dakar, afin de promouvoir les exportations algériennes hors hydrocarbures vers ce pays d'Afrique de l'Ouest, ont annoncé hier les initiateurs de ce projet, lors d'une journée d'information sur les réseaux commerciaux algériens en Afrique. Baptisée «Comptoir commercial algérien au Sénégal», cette plateforme vise à développer les relations économiques, notamment commerciales, entre les deux pays, en se basant sur le partenariat entre les entreprises algériennes et sénégalaises, a expliqué Adib Khelef, directeur général de la société de conseil en développement commercial, Afric Emergence, initiatrice de cette plateforme, en partenariat avec l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX). À travers ce comptoir, les entreprises algériennes, qui veulent exporter et investir au Sénégal, recevront toutes les informations liées au marché sénégalais dans tous les secteurs, ainsi que des conseils et des aides, pour pouvoir financer leurs projets dans ce pays, a précisé M. Khelef. En outre, Afric Emergence peut accompagner les entreprises algériennes, pour commercialiser leurs produits au Sénégal et jouer le rôle d'intermédiaire entre les opérateurs économiques algériens et sénégalais. Cet espace commercial est le deuxième du genre après celui d'Abidjan (Côte d'Ivoire), lancé en 2015, et ce dans le cadre de la démarche de l’Algérie de s'orienter davantage vers le marché africain. «Cette plateforme d'échange et de partenariat devrait contribuer à créer les jalons que les deux pays souhaitent jeter ensemble. Elle exprime aussi la volonté de l'Algérie à dynamiser et à diversifier son économie qui s'oriente de plus en plus vers le continent africain», a souligné le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, dans un message lu par le directeur général d'ALGEX, Chafik Chiti. À ce propos, il a relevé que le niveau des échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Afrique demeuraient toujours faible. Selon les chiffres communiqués par M. Tebboune, ces échanges entre le pays et le reste du continent, concentrés essentiellement avec les pays de l'Union du Maghreb arabe (UMA), ne dépassaient pas les 3 milliards de dollars. Quant aux échanges entre l'Algérie et le Sénégal, ils ne représentent que près de 8 millions de dollars, dominés par les hydrocarbures. «Ce qui ne reflète pas le potentiel économique existant entre les deux pays», a estimé M. Tebboune. À cet effet, le ministre voit dans ce comptoir commercial, une opportunité pour promouvoir les échanges commerciaux entre l'Algérie et le Sénégal, et développer les échanges interafricains, à travers ce pays membre de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CÉDÉAO, 320 millions de consommateurs) et de l'Union économique et monétaire Ouest-Africaine (UEMOA, 80 millions de consommateurs). Les principaux produits exportés actuellement vers le Sénégal sont constitués d’hydrocarbures, de produits agroalimentaires et de médicaments, alors que les produits importés de ce pays sont dominés par les poissons, selon les données d'ALGEX. Cette agence énumère une soixantaine de produits demandés par le marché sénégalais, où les entreprises algériennes peuvent se positionner, tels les produits agricoles et agroalimentaires, et les produits semi-finis.