Crise coréenne : Pyongyang promet des tirs hebdomadaires

Le vice-président américain Mike Pence a réitéré hier l'engagement de son pays à assurer la sécurité du Japon, face à la Corée du Nord qui menace d'effectuer des essais de missiles «chaque semaine». Arrivé à Tokyo en début d'après-midi, M. Pence a entamé avec le Premier ministre Shinzo Abe des discussions centrées sur le régime de Kim Jong-Un après les récents tirs de missiles nord-coréens vers l'archipel, en mars et avril. Alors que plane la menace d'un sixième essai nucléaire par le régime communiste, le vice-ministre des Affaires étrangères de Corée du Nord, Han Song-Ryol, a laissé entendre que Pyongyang comptait accélérer le rythme de ses tirs balistiques. «Nous allons mener plus d'essais de missiles de manière hebdomadaire, mensuelle et annuelle», a dit M. Han, dans un entretien à la BBC, agitant la menace d'une «guerre totale». Face à cette menace, le vice-président américain a réaffirmé l'importance de l'alliance militaire avec l'archipel nippon. «L'alliance entre les États-Unis et le Japon est la pierre angulaire de la paix et de la sécurité en Asie du Nord-Est», a-t-il déclaré, au début de sa rencontre avec le Premier ministre japonais. M. Abe a pour sa part appelé à une solution «pacifique» à la crise nord-coréenne, ajoutant cependant : «Le dialogue pour le dialogue n'a aucune valeur, et il est nécessaire de faire pression.» M. Pence avait lundi adressé un ferme avertissement au régime de Pyongyang, après une visite très symbolique de la zone démilitarisée (DMZ) intercoréenne. «La Corée du Nord ferait mieux de ne pas éprouver sa détermination ou la puissance des forces armées des Etats-Unis dans cette région», avait-il ajouté. De son côté, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a dit espérer qu’«il n'y aura pas d'actions unilatérales (de la part de Washington), comme celles que nous avons vues récemment en Syrie». «Nous n'acceptons pas les aventures nucléaires et balistiques de Pyongyang en violation des résolutions de l'ONU, mais cela ne veut pas dire qu'il soit dès lors possible de violer le droit international en utilisant la force» contre la Corée du Nord, a-t-il mis en garde.

R. I.