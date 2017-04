Annaba : Sensibilisation sur l’acte de voter

La campagne pour les législatives se poursuit à Annaba à l’instar des autres régions pays, dans le calme et la sérénité, montrant le haut degré de maturité des candidats en lice toutes tendances politiques confondues. Parallèlement aux candidats qui multiplient les sorties à travers les villages et localités dans le but d’expliquer aux électeurs leur programme de campagne en vue de glaner le maximum de voix le jour «J», plus d’une soixantaine d’associations constituées en caravane, mènent de leur côté une vaste opération de sensibilisation pour convaincre les citoyens sur l’importance de ce rendez vous électoral, les appelant à voter en masse.

La daïra de Ain Berda qui comprend les communes de Cheurfa et El Eulma a été la première étape de l’opération de sensibilisation mise en œuvre depuis le 11 avril a indiqué le directeur de la jeunesse et des sports, Abdelkader Abbazi qui a souligné que ce travail de proximité vise à impliquer politiquement la population, en particulier les jeunes, pour prendre conscience de la nécessité de participer activement à la construction de l’avenir du pays. Le même responsable a précisé que ces associations sont porteuses d’un message clair qui invite les électeurs à accomplir leur et droit électoral sans aucune influence au profit d’un quelconque candidat partisan ou indépendant. Cette campagne se poursuivra jusqu’au 30 avril. Douze listes de candidats partisans et indépendants sont en lice pour 8 sièges mis en compétition. Par ailleurs, le fichier électoral de la wilaya compte 432.510 inscrits qui accompliront leur devoir dans 144 centres et 956 bureaux de vote.

B. G.