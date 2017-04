Sétif : L’écho du terrain

Apres une première semaine consacrée en grande partie au travail de proximité par les 18 formations en lice dans la wilaya de Sétif excepté pour le PT, le FFS et l’ANR qui ont animé leurs premiers meetings à El Eulma et Bouandas sur les hauteurs de ces contrées montagneuses de la zone nord, la campagne électorale continue de battre son plein.

Si dans ce contexte le meeting présidé dimanche après-midi par Abdelmalek Bouchafa, premier secrétaire du FFS faisait aussi sur la symbolique en rendant un juste hommage à Hocine Ait Ahmed qui pour son premier poste de député à l’assemblée constituante était candidat dans cette zone nord précisément la région des Ath Ourtilène qui s’en souviennent et l’évoque avec beaucoup de fierté, Louiza Hanoune et Belkacem Sahli auront choisi pour leurs premières à Sétif le pays de Messaoud Zeggar et de Djilani Embarek qui sont autant de figures emblématiques du Mouvement national et de la glorieuse Révolution de Novembre.

Entre temps et en attendant que les partis en compétition se retrouvent dans ces grands espaces réservés à la campagne à Sétif, chef lieu d’une wilaya qui n’est pas sans aiguiser les appétits avec près de 1 million d’élécteurs, le contact direct avec le citoyen dans les localités rurales et les agglomérations secondaires continuede constituer le cheval de bataille de tous ces partis qui ne manquent pas pour certains de faire état des acquis de cette wilaya dans bien des secteurs durant ces dernières années et pour d’autres de relever les insuffisances à combler même quand la couverture en gaz naturel atteint prés de 95% aujourd’hui.

Pour Salah Dekhili actuellement vice-président de l’APN et second sur la liste du RND, « la proximité reste indéniablement le meilleur moyen d’aller expliquer au citoyen l’importance que revêtent ces élections et l’impact qu’elles sont appelées à produire dans la préservation de la stabilité du pays et la consolidation des acquis enregistrés ».

Mohamed Dib , tête de liste FLN dont la formation veut ratisser large sur le terrain de la proximité n’est pas sans abonder sur ce même terrain : « Nous investissons les contrées lointaines pour aller demander avec beaucoup de respect et d’humilité au citoyen d’aller voter en masse le 4 mai prochain. C’est là notre mission première tout au long de cette campagne par laquelle nous disons au citoyen, là où il se trouve, le pourquoi de sa présence aux urnes et partant exprimer sa volonté et son attachement aux valeurs suprêmes de la nation, à l’unité du peuple et la souveraineté de notre pays. Nous avons à montrer ensemble au monde entier ce 4 mai, notre détermination à préserver et consolider nos institutions «.

F. Zoghbi