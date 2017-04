FLN : Transmettre le flambeau

Le Secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbès, a affirmé à Tissemsilt, que les principes de son parti visent à remettre le flambeau de la génération des moudjahidines à celle des générations montantes. Animant un meeting à la salle omnisports chahid Alouet Tayeb du chef lieu de wilaya, Djamel Ould Abbès a indiqué que les principes du parti du FLN sont puisés du contenu de la nouvelle Constitution, initiée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui vise à remettre le flambeau de la génération des moudjahidine à celle des générations montantes.

Il a, par la même occasion, rappelé que le programme du parti du FLN est issu de celui du Président de la République, également président du parti. Evoquant l’évolution historique du parti, il a souligné que celui-ci « est proche des citoyens, notamment ceux de l’Algérie profonde ». « Après avoir animé 23 meetings populaires, j’ai relevé une grande satisfaction des citoyens pour les listes de nos candidats », a-t-il fait remarquer, assurant que le parti du FLN « respecte tous les autres partis et qu’il n’admettrait pas que l’on porte atteinte à un chef de parti ou un militant ». D’autre part, M. Ould Abbès a insisté sur la nécessité de « placer le pays entre des mains sûres et préserver l’unité et l’intégrité du territoire national » car, a-t-il rappelé, un million et demi de chouhada ont consenti le sacrifice suprême pour l’unité et l’indépendance du pays. Le même responsable a fait part des engagements faits par sa formation politique aux citoyens de Tissemsilt pour répondre à leurs préoccupations.

Il s’agit notamment de promouvoir le centre universitaire de Tissemsilt en université, de débloquer les projets des dédoublements de voies Ténès-Tissemsilt-Khemis Miliana et d’octroyer 10.000 aides rurales. Il a invité les citoyens à « se mobiliser autour du wali pour consolider le processus de développement local », estimant que la wilaya de Tissemsilt est devenue « un vaste chantier à ciel ouvert ».

M. Ould Abbès a, enfin, appelé les électeurs à voter le 4 mai prochain pour les listes du parti du FLN « en signe de fidélité aux martyrs de la Révolution et à l’Algérie ».