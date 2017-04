Paroles d’Urne : Les conditions d’un mieux-être

La campagne électorale bat son plein mais ne provoque pas pour autant de grands remous dans la classe politique, elle semble se dérouler dans les conditions les plus normales possibles. La bataille pour la députation est engagée depuis plus de 10 jours à travers les nombreux meetings dont certains passages sont retransmis par la télévision pendant le journal. Si certaines déclarations de leaders de partis politiques prennent parfois un ton péremptoire exigeant le changement des structures dans un renouvellement pacifique des instances au pouvoir, force est de constater que les formations dominantes s’inspirant du programme présidentiel avec cependant d’autres impératifs tactiques d’ordre stratégique, notamment dans l’approche de certaines questions sociales, sécuritaire et économiques qui réclament des décisions rapides, mettent surtout en avant la nécessité de la stabilité politique et de la cohésion sociale dans la continuité et la poursuite des réformes avec pour crédo des programmes se basant sur la solidarité, l’aide sociale des couches les plus démunies avec notamment le relogement engagé dès son premier mandat par le Président de la république Abdelaziz Bouteflika. Un parti comme le RND préconise des solutions de rechange adaptées au pouvoir d’achat du citoyen moyen et ce, en diminuant les frais d’acquisition d’un logement social à un niveau ne dépassant pas les 6.000 DA avec un plafond de contribution évalué sur le salaire moyen de base des travailleurs à savoir 24.000 DA. Comme préconisé lors d’une intervention à la télévision par deux candidats de ce même parti dont le premier s’est exprimé en langue amazighe, il s’agit dans la ville de Tizi-Ouzou à titre d’exemple de construire des habitats accessibles à certaines bourses et adaptés aux régions montagneuses sachant que les paysans et autres agriculteurs ont rarement la possibilité de se loger en période hivernale souffrant de conditions d’hébergement extrêmement difficiles dans quasiment toutes les régions rurales. Sur ce chapitre c’est donc essentiellement l’amélioration des conditions de vie du citoyen qui est recommandée et fait justement partie des revendications d’une majorité d’Algériens qui savent que le processus est engagé depuis longtemps et attendent énormément de souplesse dans ce domaine. Autre chose est à remarquer dans ces législatives 2017 prévues pour le 4 mai, est la convergence des partis qui privilégient dans leurs discours électoral le vote des femmes et prévoient une forte participation de cette catégorie sociale active appelée à se prononcer massivement lors du scrutin en faisant entendre sa voix dans l’urne dans une optique responsable. Cette sensibilisation en direction de cet électorat est revenue assez souvent lors de cette campagne qui prend en charge l’importance de ces voix et ce quelle que soit la couleur du parti en question. Cela montre, s’il en est, que la société a connu des mutations et qu’elle continue d’évoluer en modifiant en douceur le statut des Algériennes en l’occurrence vis-à-vis de la politique de l’emploi. Les voix des femmes, qui avaient besoin il fut un temps d’une représentativité masculine, comptent désormais dans le paysage politique actuel. Et ceci est une bonne chose pour elles.

L. Graba