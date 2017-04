Avis d’élécteurs : Parole de sportifs

M. Djaafar Belhoucine, président du GSP Sonatrach, considère que «ces élections législatives sont un moyen de consolider la démocratie. Elles sont incontournables même si les gens appréhendent ce mode de scrutin. Il faut admettre que nous sommes un pays jeune ; par conséquent notre démocratie est en train de faire ses premiers pas. Elle est loin des autres démocraties à l’instar de la France et des Etats Unis ou des autres pays européens. Notre expérience relative aux élections reste, après tout, appréciable. Il est normal d’apprendre à devenir meilleurs !» Quelles sont vos attentes par rapport à la prochaine assemblée populaire ? «Les futurs élus doivent prendre en ligne de compte les remarques et critiques des citoyens. On espère que la prochaine Assemblée nationale soit composée par les meilleures compétences afin que ces derniers puissent prendre en considération les erreurs commises par le passé et de les rectifier». «J'ai consulté quelques programmes de partis. Je suis étonné de constater l'absence du sport. Tant que les politiciens ne comprennent pas que le sport est un segment non dissociable du développement général de la société, leur militantisme pour la construction du pays n'est pas complet», estime pour sa part, M. Saïd Saad, entraîneur spécialisé en athlétisme. Il faut reconnaître en effet que les partis et les listes indépendantes en concurrence pour les 462 sièges de l'Assemblée populaire nationale n'ont pas accordé dans leurs différents programmes un grand intérêt au sport, pourtant beaucoup plus intéressant pour la majorité des jeunes que les questions politiques. A l’exception du MSP qui évoque le sport comme «un droit pas un privilège» pour tous les Algériens, soulignant son rôle dans l'équilibre et la bonne santé des citoyens, mettant l'accent sur la nécessité d'intégrer les infrastructures sportives de proximité dans les nouveaux programmes immobiliers, les autres candidats n’en ont soufflé mot ni dans leur programme ni dans leur discours électoral. Pourtant, plusieurs personnalités du monde du sport prennent part aux prochaines joutes électorales en tant que candidats. Parmi elles, on retrouve Abdelhakim Serrar, ancien international, intronisé tête de liste du Parti de la liberté et de la justice (PLJ) à Sétif. Adlène Djaadi, ancien dirigent du RC Larbaâ et du CR Belouizdad, est candidat sur la liste FLN à Blida. Le président du CRB Aïn Fakroun, Hassan Baccouche, est numéro quatre sur la liste du RND à Oum El Bouaghi. Un autre nom du football algérien, Amer Mahsas, ex-président du CS Constantine, participera également aux prochaines législatives à la tête de la liste FLN dans la capitale de l’Est. Tous ces sportifs se surpasseront-ils en politique comme ils le font en sport ? Attendons pour voir.

Farida Larbi