Développement local : M. Sellal demain à Oran

Les visites de terrain du Premier ministre ne se comptent plus, tout autant que les milliers de kilomètres parcourus à travers les wilayas en vue de prendre in situ le pouls du développement local et d’apporter, en tant que de besoin, les correctifs nécessaires. Du dossier au terrain, M. Sellal —fort d’une longue et riche expérience à différents postes de la hiérarchie administrative et ministérielle— sait évaluer, en grand commis de l’Etat, l’écart entre la décision prise au plus haut niveau et son application sur le terrain, secouant au passage quelque torpeur bureaucratique.

Aux premières lignes sur le front des préoccupations sociales, M. Sellal apporte, notamment au cours de ses rencontres avec la société civile, des réponses claires et pragmatiques, pour être dument chiffrées, aux nombreuses, mais non moins légitimes, doléances des citoyens.

Le Premier ministre sera donc demain à Oran, grand pôle économique et industriel de l’Ouest du pays, où il visitera plusieurs projets inscrits dans le cadre de l’application du programme du Président de la République et inaugurera de nouvelles réalisations. Privilégiant le triptyque coutumier écoute-suivi-décision, M. Sellal fait toujours sienne la vision du gouvernement en vue de concrétiser la plénitude du concept de démocratie participative car toute la force de l’action de l’Etat réside dans sa capacité à traduire l’ambition politique en actions pérennes porteuses d’espoir, de renouveau et de cohésion sociale et contenue dans le train de réformes tous azimuths contenues dans le programme de développement du Président Abdelaziz Bouteflika.

La conduite éclairée de ces réformes vise en effet, entre autres objectifs, à réduire les facteurs de déséquilibre régional et à asseoir le socle d’un développement harmonieux.