Lutte contre la corruption dans les secteurs public et privé : Le ministère de la justice planche sur la question

Inscrite au rang de priorité dans l’action de la réforme de la Justice initiée par le Président de la République, la lutte contre la corruption en Algérie s’est traduite aussi bien par un durcissement des textes de lois pour endiguer ce phénomène que par la mise en place d’institutions officielles chargées de combattre cette pratique.

C’est là, la mission principale de l’Office central de la répression de la corruption (OCRC) installé depuis l’année 2013. Cet organisme vient d’initier une rencontre d’une importance capitale à plus d’un titre, eu égard surtout à son thème retenu à l’ordre du jour. « La lutte contre la corruption dans les secteurs publics et privés », c’est en effet le sujet qui sera profondément examiné aujourd’hui, à la Résidence des magistrats sise sur les hauteurs d’Alger. Cette rencontre s’inscrivant dans le cadre du programme d’appui à la mise en œuvre de l'accord d'association avec l'Union européenne, notamment le programme « spring ». La même rencontre se décrit aussi sous la forme d’un séminaire riche en informations qui seront prodiguées au profit des officiers de la police judicaire, des magistrats et des cadres de différents secteurs.

Un communiqué rendu public par l’OCRC précise que l’objectif gagé de la concertation d’aujourd’hui n’est autre que celui de « permettre aux spécialistes du domaine d'accomplir au mieux la mission de répression de la corruption à travers l'échange d'expériences les concepts et les pratiques liés à la corruption dans les secteurs public et privé ».

Par ailleurs, et comme révélé en avril 2015, le programme « spring » a été initié dans le cadre de la coopération entre l’Algérie et l’Union européenne. Financé à hauteur de 10 millions d’euros par l’UE, ce programme a pour objectif de contribuer à l’action de réformes initiées par les autorités algériennes en matière de gouvernance politique et économique ainsi que dans le volet de la communication, des médias et de la transparence.

Les modalités de son application ont été en outre, dans un commun accord, paraphées par l’Algérie et l’Union européenne et inscrites pour la période s’étalant de 2014 à 2017. Pour revenir à la rencontre d’aujourd’hui traitant de la lutte contre la corruption dans les secteurs publics et privés, celle-ci sera marqué par l’intervention d’experts algériens et français qui auront à présenter une série de communication en rapport avec le thème retenu à l’ordre du jour. Comme précisé dans le communiqué de l’OCRC, ces communications traiteront « des crimes de la corruption dans le domaine des marchés publics et de gestion, les différents mécanismes de gestion d'enquêtes dans les affaires de corruption transfrontalière au niveau régional et international, les techniques utilisées par les auteurs des crimes de corruption pour dissimuler les produits du crime outre les conséquences de la lutte contre la corruption ».

Notons par ailleurs que l’Office central de la répression de la corruption est un organisme régi par un décret présidentiel du 8 décembre 2011 ainsi que par les dispositions la loi 06-01 du 20 février 2006 concernant la lutte contre la corruption. Le même organisme est habilité à recourir à l’auto-saisine en exploitant notamment les informations par la presse ou par d'autres sources. L’OCRC peut être saisi par l’Inspection générale des finances (IGF), la Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF), les Commissions nationales des marchés, les services de police ou encore par de simples citoyens.

