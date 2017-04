Qualification professionnelle : Un facteur de développement

La directrice de la formation continue et des relations intersectorielles, Akila Chergou, a réitéré à Alger, que la qualification professionnelle est indispensable pour le jeune, notamment que l’infrastructure existe et l’Etat soutient les jeunes diplômés à créer de petites entreprises, à travers l’ANSEJ, l’ANGEM et la CNAC.

Lors d’une conférence-débat autour de « la formation professionnelle en Algérie : enjeux et contribution au développement socio-économique » organisée à l’Institut national d’études de stratégies globales, en présence des représentants des ministères et des institutions, elle a précisé : « nous veillons à rendre l’enseignement professionnel un facteur principal dans le développement économique », d’autant plus que l’Algérie est riche en potentiel naturel et d’une jeunesse à exploiter. Lors de son allocution, la directrice de la formation continue et des relations intersectorielles a rappelé que son administration cible toutes les catégories de la société sans aucune distinction entre le niveau de l’enseignement, indiquant les différentes formations assurées, dont la formation à distance, la formation au milieu rural, formation au profit de la femme au foyer, même pour les personnes handicapés et « nous avons 2.000 handicapés qui suivent des cours au centre ». Dans le même cadre, elle a attiré l’attention de la présence sur l’importance de mettre à jour certaines spécialités « afin d’adapter l’offre avec les besoins économiques », notamment qu’il y une stratégie bien définie, après l’intégration du montage automobile en Algérie, et la forte volonté de « rendre les terrains agricoles productifs, notamment dans le sud du pays ». Elle précisera dans ce cadre, la volonté de former les stagiaires beaucoup plus sur la pratique que sur la théorie. Après avoir exprimé ses « préoccupations » sur les tendances des jeunes dans des spécialités bien déterminées, la directrice de la formation continue a précisé : « nous encourageons la spécialité de l’industrie textile et du tourisme », mais hélas « les autres branches, dont l’agriculture, ne sont pas encore attractives chez les jeunes. Selon Mme Akila Chergou, la direction de la formation et des relations intersectorielles accomplit des partenariats avec les usines, précisant que le but est de créer une passerelle entre la formation et le monde du travail. A la fin de la conférence, elle a appelé la société civile à inciter les jeunes à opter pour l’enseignement professionnel.

H. H.