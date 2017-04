CNAS : premier guichet unique

Le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, Mohamed El Ghazi, a procédé, dimanche à Mostaganem, au lancement du premier guichet unique de la CNAS.

Dans la commune de Sidi Lakhdar, le ministre a inauguré un centre-payeur et de contrôle médical relevant de l’agence CNAS ainsi que le premier guichet unique au niveau national de cette caisse. A cette occasion, il a souligné que ce guichet unique permettra à tout agent d’effectuer des prestations au lieu d’orienter le citoyen vers d’autres services et ce dans le souci de simplifier les procédures administratives dans le cadre de la lutte contre la bureaucratie et le rapprochement de l’administration du citoyen. Le ministre a signalé que ce genre de guichet unique sera généralisé dans toutes les agences CNAS au niveau national, rappelant que les responsables et agents de la caisse fournissent un travail énorme pour répondre aux doléances des assurés. Dans ce contexte, il a insisté sur la nécessité de combattre le gaspillage des médicaments, l’abus des certificats médicaux de complaisance.

Le ministre a invité les établissements publics et privés à verser les cotisations auprès de la CNAS afin que leurs personnels puissent bénéficier de la couverture sociale. Par ailleurs, Mohamed El Ghazi a mis l’accent, lors de sa rencontre avec les directeurs exécutifs du secteur du travail et emploi de la wilaya, sur le taux de chômage à Mostaganem estimé à 9,4%, soit plus bas que la moyenne nationale estimée à 10,6%. Il a appelé les responsables de l’agence de wilaya à l’emploi à prospecter les opportunités d’emploi à offrir aux jeunes. Le ministre a rappelé la décision du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, prise en faveur des jeunes promoteurs bénéficiant de crédits au titre de l’ANSEJ et de la CNAC, entre de 2008 à 2011, et portant sur la suppression des pénalités de retard de versement des créances auprès des banques. Dans ce contexte, il a indiqué que le taux de recouvrement des dettes a atteint les 85% à l’échelle nationale, ajoutant que les créances recouvrées permettront de financer d’autres projets en faveur des jeunes. Mohamed El Ghazi a indiqué que plus de 10.000 start-up ont été avalisées au niveau national avec comme perspectives d’en créer 10.000 autres pour permettre aux jeunes d’aller vers l’e-économie. Par ailleurs, le ministre a souligné que le gouvernement annoncera le 1er mai prochain une hausse des pensions de retraite, rappelant que cette catégorie bénéficie chaque année d’une majoration de pensions sur décision du Président de la République. Mohamed El Ghazi a appelé les jeunes à participer massivement aux législatives du 4 mai afin de renforcer la stabilité, la sécurité, et d’adresser un fort message aux ennemis de l’Algérie, insistant sur la nécessité de développer la culture de citoyenneté chez les Algériens. En marge de cette rencontre, cinq conventions ont été signées dont une entre l’université de Mostaganem et celle de Tifarti (RASD) portant sur la formation, les études de post-graduation et les échanges d’expériences. Par ailleurs, des chèques ont été remis aux promoteurs bénéficiaires de projets CNAC et ANSEJ.

A noter que le ministre a inspecté, lors de sa visite, plusieurs entreprises créées au titre des dispositifs d’emploi dans différents domaines.