Entreprise : La technologie 3D en marche

L’industrie au niveau mondial ne cesse de se transformer en profondeur. Le secteur connaît une concurrence internationale effrénée et, dans le même temps, elle est bouleversée par l’introduction de nouvelles technologies notamment l’impression 3D, robotique, automatisation, internet des objets, etc. Pour favoriser l'insertion des entreprises nationales dans l'espace économique mondial, il est primordial, donc, d’introduire ces nouvelles technologies dans l’industrie et de les maîtriser.

La Chambre Algérienne de Commerce et d'Industrie (CACI) en collaboration avec l'Entreprise INNOV 3D, spécialisée dans la commercialisation du matériel professionnel organisent conjointement une journée technique sur le thème « L'industrie algérienne à l'ère de la solution 3D ». Cette rencontre qui aura lieu demain au siège de la CACI (Alger) s'inscrit dans le cadre des missions, de vulgarisation, de promotion et du développement des différents secteurs de l'économie nationale et notamment des activités naissantes à grande valeur ajoutée. S’agissant des objectifs, les organisateurs ont fait savoir qu’il s’agit de susciter la prise de conscience des enjeux industriels, économiques et sociétaux majeurs que représente la solution 3D, de démontrer aussi l'importance stratégique de saisir les opportunités offertes par les nouvelles technologies de l'impression 3D et du numérique. Il s’agit également de présenter les toutes nouvelles technologies de la conception des produits aux industriels Algériens, et leur intégration dans le processus de fabrication. Les entreprises qui prendront part à cet événement auront une opportunité de prendre connaissance de l’expérience de l'entreprise INNOV 3D dans le domaine de la numérisation, de l'impression et de la formation dans les métiers de la 3D.

Représentante des plus grandes marques de fabrication d'imprimantes 3D, scanners 3D et des logiciels 3D, INNOV 3D, est en mesure de répondre favorablement aux besoins variés des entreprises dans les domaines de l'industrie, de l'éducation, de l'architecture, du médical dentaire, de la bijouterie et même aux besoins des particuliers. Il y a lieu de noter que cette journée technique sera animée par des experts éminents dans le domaine de la conception et de l'impression 3D. Le manager technico-commercial à INNOV3D Abdelghafar Sarah va faire une présentation sur l’intégration de l’impression 3D dans les processus de l’industrie mécanique en Algérie. Quant à M. Sieb Abdelmadjid - expert en solutions Autodesk - il va présenter le portefeuille autodesk dédié à la conception, prototypage et réalisation des produits.

M. A. Z.