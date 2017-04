Salon national de l’artisanat à Constantine : Participation de 60 artisans

Soixante artisans issus de 25 wilayas du pays participent au Salon national de l’artisanat et des métiers ouvert dimanche soir dans la wilaya de Constantine, à l’occasion de la journée du Savoir coïncidant avec le 16 avril de chaque année, a-t-on constaté. Organisée par la direction du tourisme et de l’artisanat (DTA), ce Salon qui se poursuivra jusqu’au 27 du mois en cours, représente « une opportunité pour échanger les expériences entre artisans », a indiqué à l’APS le directeur local de tourisme et de l’artisanat, M. Hacène Lebbad. Ce Salon offre aux artisans des espaces de vente et de commercialisation de leurs productions et permet de faire découvrir le produit artisanal à travers toutes les régions du pays, a-t-il ajouté lors de cette manifestation tenue la placette Ahmed Bey au centre-ville avec la collaboration de la chambre de l’artisanat et des métiers (CAM) et l’association « Kalaâ » pour le tourisme et la culture.

A ce propos le directeur de la CAM, M. Nessreddine Benarab a réitéré la volonté et l'engagement de l'Etat à soutenir et à continuer à aider tous les artisans, afin de donner un nouveau souffle à cette activité, soulignant l'importance de sauvegarder, de promouvoir et de valoriser le patrimoine artisanal au profit des générations futures. Figurant parmi les exposants, Bilel Bencherif, dinandier de la wilaya de Constantine tout en saluant cette initiative a indiqué que l’échange d’informations et connaissances entre les gens des métiers « vise surtout à améliorer la qualité du produit ». Venus des régions de Ghardaïa, de Tizi Ouzou, d’Alger et de Jijel, les artisans-exposant proposent plusieurs spécialités artisanales allant de la poterie, la céramique, la broderie en arrivant à l'habillement traditionnel, la verrerie, la bijouterie et le travail du cuir.