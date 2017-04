Réseaux commerciaux algériens en Afrique : l’exemple sénégalais

Un comptoir commercial algérien à Dakar

L’agence nationale de promotion du commerce extérieur, en partenariat avec Afric Emergence, et la collaboration du ministère des Affaires étrangères, organise, aujourd’hui, au niveau de son siège, une journée d’information sur les réseaux commerciaux algériens en Afrique. Partenaires à l’export et les dirigeants des PME et entreprises algériennes intéressés par le marché africain, notamment sénégalais, auront l’occasion, à travers cet évènement, de découvrir les potentialités de placement de leurs produits disponibles dans ce pays et d’explorer les opportunités de partenariats commerciaux et industriels avec les entreprises sénégalaises, dans les secteurs à intérêt commun. Dans cette optique, cette journée qui sera marquée par l’annonce de la création d’un comptoir commercial algérien au Sénégal, permettra une meilleure connaissance du marché sénégalais, et des moyens d’accès à ce marché pour les produits algériens. L’objectif consiste également à initier les acteurs économiques présents aux dispositifs de facilitation et autres programmes d’aide et d’assistance pour les opérations d’exportation vers le Sénégal et l’Afrique de l’Ouest. Cette rencontre qui sera marquée par la signature d’accords de partenariats entre Afric Emergence et entreprises algériennes se déroulera en présence de personnalités des deux pays soit, entre autres, l’ancien ministre algérien des Finances et expert international, M. Abderrahmane Benkhalfa, et un ancien ministre Sénégalais de la Santé et de la Culture, en l’occurrence, M. Abdou Fall, actuellement président du Cabinet de Conseil « AFAAC » et président de la COPERES « Conseil Patronal des énergies renouvelables du Sénégal ».

L’initiative entre dans le cadre de la politique de promotion du produit algérien à l’international, et la recherche de partenariats industriels et commerciaux au niveau du continent africain, notamment. Une action qui cadre avec les objectifs des pouvoirs publics en matière de développement et d’encouragement des exportations hors hydrocarbures. Aussi, cette journée permettra de découvrir l’importance des réseaux commerciaux algériens dans les pays d’Afrique, à travers la mise à disposition des entreprises algériennes des espaces dédiés à la promotion et à la vente de leurs produits. Il y a lieu de rappeler que le forum d’échanges économiques entre l’Algérie et le Sénégal, qui s’est déroulé, en avril 2016, à Dakar, a été soldé par la signature de quatre accords de partenariat portant, entre autres, sur la coopération entre la chambre de commerce d’industrie et d’agriculture de Dakar, et la Chambre algérienne de commerce et d’industrie, la création d’un conseil d’hommes d’affaires algéro-sénégalais, et la création d’un comptoir de distribution de produits algériens au Sénégal.

Dans le même contexte, le vice-président de la chambre algérienne de commerce et d’industrie, M. Riad Amour, avait annoncé, en février dernier, un projet de création d’une cellule de communication africaine, au niveau de la CACI. Cette cellule aura pour mission de mettre en place une stratégie économique en direction des pays africains, dont le Sénégal, et de suivre les activités économiques mais aussi, de collecter les données sur les opportunités à l’export pour les produits nationaux.

D. Akila