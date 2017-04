Industrie mécanique : M. Bouchouareb plaide pour un taux d’intégration de 25%

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdesselam Bouchouareb, a appelé, à partir de Chlef, les investisseurs dans l’industrie mécanique à œuvrer en vue d’atteindre un taux d’intégration de 25%.

Lors de l'inspection d'une unité de montage d'engins agricoles et de travaux publics à Chlef, le ministre a indiqué que l'industrie mécanique en Algérie est récente, avant d’appeler les opérateurs du domaine à œuvrer en vue d’atteindre un taux d’intégration entre 22 à 25%, dans une première étape. Il a souligné, à ce propos, le soutien du gouvernement, et du ministère de l'Industrie et des Mines à tous les projets apportant une valeur ajoutée dans le domaine du montage et de l’industrie mécaniques, dont le taux d’intégration se situe actuellement entre 5 et 10%. «Le gouvernement algérien vise un taux d’intégration de 40%, après cinq années de mise en service de toute usine», a indiqué M. Bouchouareb, louant ce qui a été réalisé après deux ans de cette expérience en Algérie, a-t-il indiqué. Interrogé par la presse, à propos de la révision du cahier des charges relatif au montage des véhicules, le ministre de l'Industrie et des Mines a soutenu que des clarifications ont été apportées, à propos de certains points et articles relatifs au taux d’intégration après chaque année de mise en service d’un projet, ainsi que de l’exportation de pièces détachées vers les marchés mondiaux. Il a abordé, à ce propos, l’expérience de l’usine de montage de véhicules de Tiaret (Hyundai), soulignant que son promoteur respecte le cahier des charges qui a été conclu, et que toute infraction aux conditions relatives au taux de montage et d’intégration va aboutir à la résiliation de l’accord.



Le foncier industriel ne constituera plus une entrave à l’investissement



M. Abdesselam Bouchouareb a affirmé, à Chlef, que le problème du foncier industriel ne constituera plus une entrave à l’investissement. «Le problème du foncier industriel ne sera plus une entrave à l’investissement, grâce aux instructions données aux walis et à la stratégie gouvernementale visant la création de zones d’activités industrielles, avec l’exploitation de la totalité des assiettes disponibles. Inspectant le parc industriel de Boukadir, le ministre a souligné la nécessité d’accélération des procédures d’étude et de réalisation de deux parcs industriels, d’une surface globale de 310 ha (Oued Sly et Boukadir), jugeant cette surface insuffisante pour une wilaya à la position stratégique (wilaya méditerranéenne) et à dimension africaine, telle que Chlef. Il a, également, salué la réalisation, sur le budget de la wilaya, de 10 zones d’activités d’une surface globale de 126 ha. Selon les informations fournies au ministre de l'Industrie et des Mines, une nouvelle zone d’activités spécialisée en aquaculture a été créée, dernièrement, dans la commune de Sidi Abderrahmane.

Visitant le chantier d’une nouvelle unité de la section-Chlef du Groupe industriel des ciments d'Algérie (GICA), M. Bouchouareb a instruit les responsables en charge, en vue d’accélérer la cadence de ses travaux pour sa mise en service, le 1er octobre 2017. Une fois opérationnelle, cette nouvelle unité portera la production de ciment de deux à quatre millions de tonnes, contre une production nationale de ciment (publique et privée confondue) estimée à 7 millions de tonnes, a indiqué le ministre. M. Bouchouareb s’est, également, rendu au niveau de l’unité de montage de générateurs électriques, où il a souligné l’accompagnement assuré, par l’État, à ce type de projets visant la couverture énergétique du marché national, voire de certains marchés africains, tout en appelant à œuvrer davantage en vue d’arriver à un plus haut niveau d’intégration et de montage mécaniques.

Le ministre se réunira, cet après-midi, avec des opérateurs économiques locaux, en vue de discuter des difficultés entravant l’investissement dans la wilaya, et des perspectives de son développement.