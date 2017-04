Entretien entre M. Boutarfa et le PDG de la société espagnole Gas Natural Fenosa : Des relations privilÉgiées

Le ministre de l'Énergie, Noureddine Boutarfa, a reçu, à Alger, le PDG de la société espagnole Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, a indiqué un communiqué de ministère. Au cours de leur entretien, M. Boutarfa et M. Villaseca ont exprimé leur satisfaction quant aux «relations privilégiées» entretenues entre Sonatrach et Gas Natural Fenosa, souligne le ministère.

Ils ont aussi fait part de leur volonté «de renforcer ces relations à moyen et long termes, à travers la reconduction des contrats d’approvisionnement de gaz, et aussi grâce à de nouvelles opportunités de partenariat à explorer», ajoute le communiqué.

M. Boutarfa a rappelé que l'Algérie est «un acteur important et fiable du marché international gazier, grâce aux investissements mis en œuvre pour satisfaire ses partenaires historiques». Il a également rappelé la volonté de l'Algérie de mieux valoriser ses ressources.

«La politique énergétique algérienne s’inscrit dans une vision à moyen et long termes de transformation de notre pétrole et de notre gaz naturel, pour une meilleur valorisation», a affirmé le ministre.

Par ailleurs, les deux parties ont abordé l’évolution du secteur gazier et ses perspectives, compte tenu de sa place de choix dans le mix énergétique mondial.