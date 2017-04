Salon des deux roues : Promouvoir l’industrie « made in bladi »

En partenariat avec l’Office Riadh El Feth (OREF), Aldes media annonce l’organisation à Alger de la première édition du Salon des 2 Roues, «ALMOTO», et ce à partir du 16 mai prochain au niveau l’Esplanade de Riadh El Feth à Alger.

Promettant de devenir un rendez-vous incontournable, cette initiative attirera sans conteste, les passionnés des deux roues, qui auront l’opportunité de découvrir cinq jours durant, toute la panoplie des « bécanes » circulant et commercialisées sur le marché algérien. Cette première édition du Salon des deux-roues d’Alger, « ALMOTO 2017 » qui devrait se tenir jusqu’au 20 mai prochain, regroupera tous les fabricants, concessionnaires et professionnels du secteur «cycles et motocycles» activant sur le marché local. Un marché qui est en plein boom ces dernières années.

Aussi, tous les acteurs économiques de cette branche en pleine mutation et en pleine croissance seront partie prenante à cette manifestation dont le seul souci et de promouvoir davantage le monde des deux roues.

Parmi les exposants, on retrouve tous les fabricants nationaux ainsi que toutes les grandes marques internationales (scooters, motos, quads et vélos), les importateurs d’équipements, d’accessoires et de lubrifiants, les assureurs et les banques et bien entendu les fédérations, ligues et clubs qui gravitent autour de ce secteur.

Se déroulant en pleine saison des ventes et en plein cœur de la capitale, sur l’esplanade de Riadh El Feth, ALMOTO compte faire bénéficier les visiteurs et professionnels de toute l’expertise acquise depuis plusieurs années avec une parfaite maîtrise du marché et de tous ses acteurs locaux. Ceci en plus des offres promotionnelles qui seront proposées. Lors d’un point de presse animé, hier, par l’organisateur, celui-ci annoncera que plus de 35 exposants comptent participer à cet événement qui a l’ambition de devenir le rendez-vous annuel de l’activité cycle et motocycle de notre pays. En plus des différents stands exposants, le Salon du 2 Roues accueillera plusieurs expositions thématiques allant des motos anciennes aux machines de compétition en passant par celui des customs. Pour Seddiki Mehid, directeur de Aldes Média, « cet événement unique propre au secteur du 2 roues permettra aux professionnels du secteur d’exposer leur gamme de produits en toute efficacité sans pour autant être liés à d’autres événements et notamment ceux de l’automobile ». Afin d’illustrer le monde des deux roues en Algérie, le responsable exposera quelques chiffres sur les importations de ce produit.

Dans cette optique ont apprendra que ce ne sont pas moins de 52.454 véhicules 2 roues qui ont été importés sur toute l’année 2016, pour une valeur de 3,45 milliards de dinars soit près de 31,5 millions de dollars. Ceci, malgré le fait que le montant des importations dans ce secteur est toujours en baisse pour la 3e année consécutive depuis 2013.

Il faut aussi savoir aussi, qu’en 2016, le marché algérien des deux roues est toujours dominé à 85% par le segment 50 à 249 cm3. « Il faut dire que dans cette catégorie, on retrouve essentiellement des deux roues animés par des moteurs 110 cm3, 125 cm3 et enfin le « 150 cm3 » qui commence à se généraliser et sera bientôt notre standard national », précisera notre interlocuteur en spécifiant que les 15 % restants englobent toutes les autres catégories de véhicules deux roues.

Mohamed Mendaci