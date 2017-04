Notre forum de l’Economie, Le DG de l’ANESRIF : « La ligne ferroviaire Saida-Oran réceptionnée à la fin du mois »

Nouvelles lignes ferroviaires, modernisation et réhabilitation des anciennes... les huit grands axes du développement du réseau ferré national ont constitué, hier, le centre des débats du Forum Economie d’El Moudjahid. Le directeur général de l’Agence Nationale d’Etudes et de Suivi de la Réalisation des Investissements Ferroviaires (ANESRIF) a annoncé, que d’un linéaire en voies ferrées de 1.700 km, nous passerons à un linéaire de 12?500 km, dès l’achèvement de tout le programme ferroviaire national. Par la même occasion, il a fait part de la réception de trois nouvelles lignes ferroviaires dont la première, liaison Saïda-Oran, à la fin de ce mois et par la même occasion la suppression, d’une manière graduelle, de 144 passages à niveau en raison du très grand nombre d’accidents.

Les deux autres lignes concernent les lignes de Tissemsilt-Boughezoul (Médéa) et Boughezoul-Msila. Si le TGV, n’est pas pour demain, car il ne figure pas dans le chapitre priorités, cela ne veut pas dire pour autant que le rail n’a pas sa place dans le grand schéma d’aménagement du territoire national. De grand projets ont été réalisés et d’autres sont en cours. Et pour faire la part des choses, il suffit de revenir en arrière. Et plus précisément en 1999. A cette époque, le linéaire en voies ferrées disponible était de 1.700 km, en grand partie hérité de la période coloniale. Aujourd’hui, c’est avec grande fierté, que le DG de l’ANESRIF, M. Fridi Azzedine, annonce qu’il a atteint les quelque 4.000 km. Le chiffre ne s’arrête pas là, puisque avec l’achèvement de certains projets, dont la pénétrante de l’Ouest qui va au sud de Sidi Bel-Abbès vers Bechar, et la réception des autres en cours de réalisation, il sera de l’ordre de 6.000 km. Ce qui mérite d’être souligné, c’est qu’avec l’achèvement de tout le programme ferroviaire national, avec notamment le maillage de tout le Nord, le linéaire global atteindra, à l’horizon 2030/2035, les 12.500 km, dont 97% sont engagés. Ceci n’est pas l’œuvre du hasard, mais le fruit de tout un engagement et une enveloppe conséquente de 2.400 milliards de dinars. Et justement question financement, le premier responsable de l’ANESRIF, a assuré qu’aucun projet n’est concerné par les restrictions budgétaires.

L’ensemble des projets enregistrés dans le cadre du programme ferroviaire national — s’inscrit dans l’application du Président de la République — seront réalisés dans les temps et dans les délais et aucun de ces projets n’est concerné par les mesures de restrictions adoptés par le gouvernement suite à la chute des revenus du pétrole. La mission de l’ANESRIF ne consiste pas à mettre à la disposition du citoyen un outil de transport seulement, il doit être sécurisé. A ce propos, il a été décidé de supprimer les passages à niveau, au nombre de 144, en raison de l’augmentation du nombre d’accidents. La suppression se fera de manière graduelle. En matière de sécurisation, le paquet a été mis. Dans ce contexte, un nouveau système de signalisation performant a été mis en place. Il faut dire qu’en parallèle avec le projet de modernisation du réseau ferroviaire qui s’appuie notamment sur l’électrification et le dédoublement des voies, un nouveau système de communication et de signalisation sécurisé a été installé. Ce système qui répond aux normes internationales permettra entre autres, de réduire le risque d’accidents, maîtriser la distance de sécurité et augmenter le nombre de trains circulant sur la même ligne, ce qui permettra d’accroître l’offre de service aux citoyens et d’améliorer la qualité du service public.



Les lignes à 160 km/h clôturées de bout en bout



Par ailleurs, le directeur de l’ANESRIF a annoncé que toutes les lignes à 160 km/h seront clôturées de bout en bout afin d’imposer plus de sécurité sur les voies. Pour revenir aux huit grands axes de développement du réseau ferré national, il est important de connaître le premier axe, relatif à la rocade ferroviaire nord et ses dessertes. Elle « irrigue » les principales villes du nord du pays et va des frontières est aux frontières ouest. Sur ces 1.250 km, des travaux de modernisation et de dédoublement sont cours sur une longueur de 868 km. Il est aussi prévu son électrification totale. 300 km sont déjà réceptionnés, il s’agit de la région algéroise entièrement électrifiées. Le deuxième axe, celui de la rocade ferroviaire des hauts plateaux. Destinée à désenclaver les villes de cette région et son exploitation économique, cette rocade parallèle à celle du nord sera reliée par des dessertes.

Longue de 1.160 km, elle s’étend elle aussi de l’est du pays (Tébessa) à l’ouest (Moulay Slissen). 412 km sont terminés. Les chantiers concernant 748 km de cette rocade ont été lancés. Le troisième axe, baptisé ligne minière, car appelée à être le lien vital avec les mines du Sud-Est algérien. Cette ligne s’étend d’Annaba (port commercial, métallurgie) aux mines du djebel Onk, sur un linéaire de 588 km. Sa modernisation est en cours de réalisation et l’étude de son dédoublement est en cours. Cette ligne sera étendue vers le sud du pays, notamment El Oued et Touggourt. Le quatrième axe, la pénétrante Ouest.

Cette ligne qui relie Tabia à Bechar, est un linéaire de 580 km, elle longe la frontière ouest de l’Algérie. Elle est opérationnelle depuis de plus de 6 ans et permet des vitesses de parcours allant jusqu’à 160 km/h. La jonction avec Tindouf (950 km) est lancée en études. Le cinquième axe a trait à la pénétrante El Gourzi (au nord) – Hassi Messaoud ( sud). Cette liaison de 457 km permettra de désenclaver les villes des Oasis et desservira le pôle pétrolier et la ville nouvelle de Hassi Messaoud à une vitesse de 220 km/h. Le sixième axe, la pénétrante Centre. Le premier tronçon reliera la wilaya de Blida (nord) à la ville de Ksar El Boukhari sur un linéaire d’environ 100 km. Les études de ce tronçon sont en cours. Le deuxième tronçon reliera les villes de Ksar El Boukhari, Djelfa, Laghouat, sur 290 km en cours de réalisation. Le septième axe, la boucle Sud-Est. D’une longueur de 425 km partant de Laghouat vers El Oued en passant par Ouargla, Hassi Messaoud, et Touggourt, les études de lignes sont en cours. Le huitième axe, la boucle Sud-Ouest. Pour ce dernier axe, il s’agit d’une boucle de 1.500 km de voies ferrées à réaliser. Elle reliera toutes les villes oasis du Sud-Ouest en allant de Ghardaïa jusqu’à la jonction avec la ville de Bechar, au sud-ouest. Cette boucle traversera les villes de Menéa, Timimoun, Adrar, Beni Abbès et une jonction avec Tamanrasset à In Salah (1.090 km au Sud) est prévue dans les projets de l’ANESRIF. Il faut mentionner, que les études de cette boucle dont la vitesse prévue est de 220 km/h sont en cours.

Il y a lieu de noter que le réseau du chemin de fer est adapté au trafic mixte (voyageurs et marchandises).

Interrogé par la presse sur un éventuel dédoublement de la voie Thenia-Tizi-Ouzou, Azzedine Fridi a répondu que cela n’était pas à l’ordre du jour pour la simple raison que l’actuelle voie répond suffisamment à la demande.

Nora Chergui

--------------///////////////////

Qui est l’ANESRIF ?



L’Agence Nationale d’Etudes et de Suivi de la Réalisation des Investissements Ferroviaires (ANESRIF) est un établissement public à caractère industriel et commercial, mis en place en 2007 par décret présidentiel n° 05 – 256 du 20 juillet 2005.

Les principales missions de l’ANESRIF, en sa qualité de maître d’ouvrage délégué au profit du ministère des Transports sont les études, le suivi de la réalisation des investissements et le transfert des réalisations à l’exploitant. Pour l’accomplissement de ses missions et gérer l’énorme budget déployé par les pouvoirs publics au développement du rail, l’Agence mobilise un potentiel humain de l’ordre de 713 collaborateurs ainsi qu’une assistance à maîtrise d’ouvrage (ITALFERR Spa – Italie).